ジャングリア沖縄 「夕暮れからのパワーバカンス」をもっと最高に！

株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市：代表取締役 CEO 加藤健史、以下ジャパンエンターテイメント）が運営する、都会にはない興奮と贅沢のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」は、多くのゲストにご好評いただいている「夕暮れからのパワーバカンス」がさらに充実する特別体験の数々を2025年11月22日（土）より17:00~19:00の間で導入します。これに合わせて、特典付きの新しい午後チケットの販売もスタートし、夜間バスも運行開始するなど、パークでの午後から夕方、夜にかけての体験がより一層楽しみやすく変わります。





人気アトラクション「ダイナソー サファリ」では、デイタイムの体験では味わえない、闇夜ならではの恐竜との遭遇ができる特別演出が登場。ワイルド バンケットやインフィニティ テラスでは、オリオンビールを片手にミュージックライブや移り変わる美しい景色とともにお食事を楽しむ体験が加わり、夕暮れから夜にかけてのゆったりとした贅沢な時間を盛り上げます。もちろん、開業以来好評をいただいている「パノラマ ダイニング」での贅沢なディナーコース体験や、夕陽や夜の空気に包まれながら極上の時間を過ごす「スパ ジャングリア」、夜空を彩る花火ショーなど夕方～夜にかけての贅沢体験は、引き続き沖縄の旅を豊かに締めくくります。

さらに、冬を迎えるジャングリア沖縄では、新ショーとして沖縄らしいミュージックに乗ってゲストもみんなで踊る「カチャーシー パーティ」がスタート。ブリーズ アリーナでのびしょ濡れ大熱狂フェス「ジャングリア スプラッシュ フェス」では夏から冬へと演出が一新され、全身泡まみれになる熱狂エンターテイメントに進化するなど、ショー体験も一層充実します。なお、午後から来場いただくゲストによりお楽しみいただきやすいよう、夕暮れからの体験拡充に伴い、ジャングル エクストリームズエリアにある6つのアトラクションについて、アトラクション整理券の取得方法をこれまでの先着制からアプリ上での抽選制へと変更いたします。



冬でも温暖な沖縄で、昼は開放的に、夜は心地よい風と共に、ジャングリア沖縄での充実した「夕暮れからのパワーバカンス」をお楽しみいただけます。

【DINOSAUR SAFARI （Night Ver.）】

夕闇からの「ダイナソー サファリ（ナイトバージョン）」は、月明かりやライトの光を頼りに恐竜たちの生息するエリアへ進入。夜の静けさの中、暗闇から現れる恐竜たちの影や声にスリルが増し、デイタイムとは異なる非日常な空間に高揚感が高まります。突如姿を現すT-Rexを目の前に車両は一気に加速し、真っ暗なオフロードをワイルドに駆け抜ける！デイタイムの体験では味わえない、闇と光がつくるナイトアドベンチャーを体験できます。

【Orion NIGHT BANQUET】

熱帯植物に囲まれたリゾート感あふれるアウトドアレストラン「ワイルド バンケット」で、オリオンビールを仲間と一緒にカリー（乾杯）！南国ビートのミュージックライブ 「ワイルド ビート」では、大人も子供も巻き込まれ、気づけば一体感に包まれる熱狂のライブ空間に。「オリオン ナイトバンケット」限定のセットメニューや、オリジナルメニューで温まる冬メニューを展開します。活気あふれる夜の雰囲気を仲間と楽しむ「オリオン ナイトバンケット」で、心躍る食事体験をお楽しみください。

【SUNSET BEER TERRACE】

パークを一望できるインフィニティ テラスで、ドリンクと共にマジックアワーを望む贅沢なひととき。「サンセット ビアテラス」では、オリオンビールやスパークリングワインなどのドリンクを夕暮れからテラスにて提供。大自然に包まれるテラスで、サンセットからトワイライト、ライティングされたジャングルが美しいナイトタイムまで、景色の移り変わりを楽しめます。「サンセット ライブ」の生演奏を背景に、旅の思い出を語りあう特別な時間をお過ごしください。

【新ショー】

沖縄らしいミュージックに乗ってゲストもみんなで踊る「カチャーシー パーティ」は、南国の植物と青空のコントラストの下、あざやかにエンターテイナーが舞い上がる。フラッグ！アクロバティック！沖縄J-POP！？気づいたらあのヒットソングにのって体が自然に動きだす、圧倒的なライブパフォーマンス。あなたの旅に沖縄のリズムが刻み込まれる瞬間です。

そして、ブリーズ アリーナの「ジャングリア スプラッシュ フェス」は、 沖縄のビートから始まる大熱狂フェスはそのままに、真っ白な雲が浮かぶ青空に向かって吹き出し続ける、真っ白な泡、泡、泡。南国リゾートならではの解放感と、体まるごと巻き込まれていくフェスの一体感は、沖縄の旅の最高の思い出に。



【午後チケット】

14時以降に入場できるパークチケットとして、以下2券種を2025年11月22日分より販売します。

１.特典付き午後チケット

● チケット価格 ：大人 6,930円 子供 4,950円

● チケットに含まれるもの ：

14時以降入場チケット＋「ダイナソー サファリ」プレミアム パス＋飲食クーポン500円分



２.特典付きパーク＆スパ午後チケット

● チケット価格 ：大人 9,240円 子供 6,160円

● チケットに含まれるもの ：

14時以降入場チケット＋スパチケット＋「ダイナソー サファリ」プレミアム パス＋飲食クーポン500円分



※ダイナソー サファリ（ナイトバージョン）はパーク営業時間が19:00の日限定となります。※パーク営業時間によって飲食クーポン対象の店舗が異なります。詳しくはオフィシャルWEBサイトのチケットガイドをご確認ください。※一部のアトラクション（整理券対象アトラクションは整理券配布を含む）やフードが受付終了または一時中断している場合があります。 ※チケット購入ページで大人（12才以上）のチケットを購入する場合、150円の入湯税を予めお支払いただきます。スパのご利用がない場合、入湯税を返金いたします。 ※チケットが定価を超える価格で転売されていることが確認された場合、当該チケットの購入に使用されたアカウントを廃止し、そのアカウントで購入されたすべてのチケットを無効とします。

【ジャングル エクストリームズ アトラクション整理券 抽選制の導入について】

2025年11月22日より、ジャングル エクストリームズエリアの6つのアトラクションの整理券配布が、先着からアプリ上での抽選制へ変更となります。抽選の時間帯を午前と午後で分け、午後チケットなどで午後から来場いただく方も抽選への応募が可能となり、充実した午後のパーク体験を楽しめます。



対象アトラクション：スカイ フェニックス、スカイエンド トレッキング、ツリートップ トレッキング、タイタンズ スウィング、バンジー グライダー、ヒューマン アロー



※当日に入場前から応募できます。（特典付き午後チケットは13時以降の抽選に応募できます。）※抽選は1日に複数回行われます。※抽選に参加するためにはジャングリア公式アプリの使用が必要です。

【夜間バス運行】

ナイトタイムの特別体験導入に合わせて、ジャングリア沖縄と名護市、今帰仁村、本部町間の夜間バスの運行を予定しています。詳細は後日オフィシャルWEBサイトにてお知らせします。

運行期間：2025年12月6日～2026年1月12日

運行日程：週末（土日祝日）、冬休み期間中（2025年12月25日～2026年1月4日）

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景を舞台に、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

https://junglia.jp/



株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を推進。真の地域活性化を図り、沖縄の経済力向上に寄与することが、その土地での社会的課題解決に繋がると確信し事業を進めている。

https://www.japan-entertainment.co.jp/