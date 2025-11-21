訪日観光の未来を議論するカンファレンスを12月1日（月）に開催

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会（JSTO）は、報道関係者、小売業・観光・旅行・宿泊・飲食業などの業界関係者、そして政府関係者を対象に、訪日観光を「成長産業」として位置づけるための戦略を議論する「成長産業としての訪日観光カンファレンス」を、2025年12月1日（月）に東京都内で開催します。

本カンファレンスでは、消費税免税制度の廃止案、オーバーツーリズム、外国人政策など、観光産業が直面する複雑な課題を踏まえて、専門家による基調講演とパネルディスカッションを通じて、今後の政策・産業動向を多角的に検討・議論します。観光産業の未来を左右する重要な議論の場に、ぜひ奮ってご参加ください。

概要

プログラム

- タイトル：成長産業としての訪日観光カンファレンス- 日時：2025年12月1日（月）15:00～16:30- 対象：報道関係者、小売業・観光・旅行・宿泊・飲食業などの業界関係者、政府関係者- 会場：明治記念館（東京都港区元⾚坂2丁目2-23）(https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/floor.html)- 参加費：無料- 主催：ジャパンショッピングツーリズム協会- 後援：日本観光振興協会- 協力：日本小売業協会、日本百貨店協会、全国免税店協会

基調講演１.

池上 重輔 氏（早稲田大学大学院 経営管理研究科 研究科長・教授）

テーマ：「インバウンド・ビジネス戦略 ～成長産業・高収益ビジネスとしての訪日観光～」

基調講演２.

藤井 洋樹 氏（EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 データサイエンティスト）

テーマ：「免税制度廃止による財政への影響」

パネルディスカッション

テーマ：「成長産業としての訪日観光に必要な視点と課題」

登壇者：池上 重輔 氏（早稲田大学大学院 経営管理研究科 研究科長・教授）

登壇者：最明 仁 氏（日本観光振興協会 理事長）

登壇者：好本 達也 氏（日本百貨店協会 会長）

ファシリテーター：新津 研一（ジャパンショッピングツーリズム協会 代表理事）

参加方法

事前登録制です。以下のリンクよりお申し込みください。

【参加登録はこちら】 https://jsto.or.jp/news/conference/

【本件に関する問い合わせ】

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 訪日観光カンファレンス事務局

東京都千代田区平河町1-4-3 平河町伏見ビル9F

Tel：03-6435-9116

Mail：conference@jsto.or.jp

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会（Japan Shopping Tourism Organization略称：JSTO）は、ショッピングを軸とした訪日観光プロモーションを通じて、日本の魅力（おもてなし・こだわり・くらし）を世界に伝え、より多くの訪日ゲストをお迎えするとともに、訪日ゲストにご満足いただけるよう、おもてなし事業者の充実を目指します。