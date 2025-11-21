JALグループ×はとバス コラボ企画第2弾！「JAL客室乗務員体験と国際線ビジネスクラス機内食ランチ」を運行します！

株式会社はとバス

JAL客室乗務員とはとバスガイド

株式会社はとバス(本社：東京都大田区、代表取締役社長：武市 玲子、以下「はとバス」)と、日本航空株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」)は、第2弾となる「JALグループ×はとバスコラボ企画 JAL客室乗務員体験と国際線ビジネスクラス機内食ランチ」を2026年1月に運行します。

11月に初運行しご好評をいただいた第1弾の企画に続き、JALグループとのコラボレーション企画第2弾が実現しました。

はとバスに乗って普段は入ることのできない、客室乗務員が実際に訓練を行う施設（日本航空テクニカルセンタ一）に行き、非日常体験をお楽しみいただけるツアーとなっています。

「JAL客室乗務員体験」は、当社ツアーでは初登場で、ドリンクサービス体験や機内アナウンス体験、救命胴衣膨張体験など、客室乗務員の仕事を体験し運航の安全確保やお客さまサービスについて楽しく学ぶことができます。また特別ランチとして、国際線ビジネスクラスで提供している機内食（ミシュランガイド東京で5年連続三ツ星獲得の「L'Effervescence」生江シェフ監修）を訓練施設内のビジネスクラス座席でご堪能いただけます。さらにお土産として客室乗務員おすすめのお土産セットもご用意いたします。

はとバスとJALグループは、今後もお客さまに特別な体験をお届けできるよう取り組んでまいります。

ドリンクサービス体験アナウンス体験１.アナウンス体験２.救命胴衣膨張体験国際線ビジネスクラス機内食(中・長距離路線提供メニュー)客室乗務員おすすめ お土産セット

※写真はすべてイメージです

＜ツアー詳細＞

◆JALグループ×はとバスコラボ企画 「JAL客室乗務員体験と国際線ビジネスクラス機内食ランチ」

運行日：2026年1月10日(土)、24日(土)、31日(土)

料金：39,000円(税込)※大人・小学生同額(小学生以上の方がご参加いただけます)

行程：東京駅丸の内南口(午前便9:00出発／午後便12:10出発)＝日本航空テクニカルセンター（客室乗務員体験、国際線ビジネスクラス機内食の昼食(中・長距離路線提供メニュー)※1）＝東京駅丸の内南口（午前便13:40着予定／午後便16:50着予定）

（※1）午前便は客室乗務員体験⇒機内食の昼食、午後便は機内食の昼食⇒客室乗務員体験の順番となります。

最少催行人数：20名

予約開始：2025年11月21日(金) 13時～

予約サイト：https://www.hatobus.co.jp/course/2025/winter/R0025?c_id=PT

※WEB予約限定となります。