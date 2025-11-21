パルクールジャパンとケイズコーポレーションが「Agentforce」、「Data 360」の導入に関する協業を開始

株式会社ケイズコーポレーション

株式会社ケイズコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：神林 幸一、以下「ケイズコーポレーション」）は、株式会社Parkour Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「パルクールジャパン」）と、Salesforceが提供するAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」およびデータプラットフォーム「Data 360」の導入において協業を開始したことをお知らせします。

■背景

近年、日本では少子高齢化の進行による人材不足や、急速な市場環境の変化が深刻な課題となっています。限られた人員で成果を最大化するためには、生産性の向上や迅速な意思決定が不可欠です。その実現には、経験や勘に依存する従来型のマネジメントから脱却し、データを統合・分析した上でAIを活用することが必要であり、そこから新たな価値創出が求められています。

「Agentforce」は、すべての従業員、部門、ビジネスプロセスにデジタルレイバーを導入し、従業員を強化して、顧客体験を向上させます。既存のアプリ、データ、ビジネスロジックと連携し、企業全体でアクションを実行できます。また、信頼性の高いSalesforceプラットフォーム上に構築されているため、データは常に安全に保たれます。

また、「Data 360」は企業全体に散在する断片化されたデータを、ビジネスの全体像に変換し、リアルタイムワークフロー、意思決定の改善、インテリジェントなAIエージェントを促進します。

今回の協業により、両社の強みを掛け合わせ、「Agentforce」と「Data 360」を活用した包括的な支援をクライアント企業へ提供してまいります。

■概要

このような背景を踏まえ、両社の強みを組み合わせることで、クライアント企業の新たな価値創出を実現します。

パルクールジャパンは「データをまんなかに。メンバーを、組織を、データで強くする」をミッションに掲げ、組織のデータリテラシー向上やデータドリブン文化の醸成を強みとし、心理的安全性を高める組織づくりを支援してきました。

ケイズコーポレーションはSalesforce認定コンサルティングパートナーとして4,800件以上のプロジェクト実績を有し、コンサルティングから導入、保守・運用に至るまで一気通貫の支援を提供しています。

パルクールジャパンでは、AI活用のアイデア創出を目的としたワークショップを実施し、テクニカルコーチングを通じてKPI達成に必要なデータモデルや業務フローの整理を後押しします。

ケイズコーポレーションでは、「Agentforce」や「Data 360」の要件定義・設計・稼働準備を担い、稼働後も運用保守や伴走支援を通じてAIの活用、定着化をご支援します。

パルクールジャパンと、ケイズコーポレーションは、AI活用を通じて、クライアント企業の業務改善、業績拡大に貢献します。

■パルクールジャパンについて

会社名：株式会社Parkour Japan

本社所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F

代表者：代表取締役 溝橋 正輝

設立：2023年6月30日

事業概要：「データをまんなかに。メンバーを、組織を、データで強くする」をミッションに掲げ、組織のデータリテラシー向上とデータドリブン文化の醸成を支援。データに基づく公正な意思決定と心理的安全性の高い組織づくりを推進しています。

＜URL：https://parkourjapan.com/＞

■株式会社ケイズコーポレーションについて

会社名：株式会社ケイズコーポレーション

本社所在地：東京都港区西新橋1-7-14 京阪神虎ノ門ビル11F

代表者：代表取締役 神林 幸一

設立：1991年3月22日

事業概要：「いつでもそばに」をポリシーとして、Salesforce、及びクラウドサービス導入におけるコンサルティングから開発、保守運用、改善・拡張提案まで、一気通貫したサービスを提供しています。

また、これまでのプロジェクトの知見をもとにした、自社プロダクト「Sharedシリーズ」の開発、提供を行っています。単なるメーカーとしてのプロダクト提供ではなく、自社の他サービスと組み合わせた「包括的なDX推進」サービスとしてご提案させていただきます。

＜URL：https://keizu.co.jp＞

