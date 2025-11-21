【塾エイド】手間を減らして問い合わせ数を最大化！「販促パートナー」リリースのお知らせ

株式会社インサイト・ジャパン

「塾の成功と学生の成長を両立させ、より広く価値を提供したい」という目的・志のもとに主体的に集まり、相互に協力して地域教育に貢献するための塾・スクール経営の組織である塾エイド(運営法人:株式会社インサイト・ジャパン、代表取締役社長: 鴨志田順)は、塾エイドの有料会員サービス『JUKU Plus!』を正式にリリースいたしましたのでお知らせいたします。

1. 販促パートナーの概要

販促パートナーは「問い合わせ数が伸び悩んでいる」「販促を計画立て出来ていない」「販促の準備・実施に手間がかかる」といった塾オーナー・教室長の課題を、塾エイドが伴走型でサポートするサービスです。

2. 販促パートナーリリースの背景

塾エイドはこれまで、ボランタリーチェーンの母体として「情報の集約」「仕入の集約」を実践してまいりました。一塾では実現が難しい2点について、ボランタリーチェーンの機能を活かし提供しています。

情報の集約

セミナーやコンテンツを通して、塾経営者に今必要な情報をお届け

仕入の集約

スケールメリットを活かした安価なサービス提供や、ノウハウを提供

セミナーアンケートや塾のサポートをさせていただいている中でいただく声として、販促に関して、多くの塾で「手が回っておらず、計画立てた実施や効果検証ができていない」「ノウハウがなく、何から着手すべきか分からない」といった共通の課題があることが分かりました。

実際に塾エイドが行ったアンケート調査によると、「競合塾との差別化ができていない」「販促を計画立てて実施できていない」に対して、『そう思う』『どちらかといえばそう思う』が過半数を超える結果となり、「販促の効果検証ができていない」については同回答が7割を超える結果となりました。

そこで、塾オーナーや教室長が教育に専念しつつ、塾エイドのノウハウやリソースを活用いただき、販促の効果を最大化していただくために、「販促パートナー」を検討し、この度リリースいたしました。

3. 販促パートナーの詳細

販促パートナーは、塾の販促期に合わせた準備と実施管理、振り返りまでを塾エイドが伴走型でサポートするサービスです。予算管理や販促計画の策定、販促の実施手配、各数値の洗い出しと効果検証まで、ワンストップで塾エイドにお任せいただけます。また、面倒な施策運営（準備～実施まで）も対応いたします。

提供内容

初期

- 現状調査（問合せ・契約数、学区・競合）- 強みの言語化・ターゲットの明確化- 問い合わせ増加に向けた販促検討- 販促予算表・スケジュール策定- 問い合わせ導線の洗い出し・改善- 販促実施手配

月次

4. まとめ

- 各教室との打ち合わせ実施- 販促計画の進捗管理・見直し- 施策ごとの効果測定- 施策別予算・リソースの再配分- 施策改善・次期計画に向けたフィードバック実施施策の例- ポスティング（チラシデザイン検討～配布エリアの精査、業者手配）- 過去見込み客や退会者へのDM（リスト整理～文案・デザイン検討、配信手配）- HP、GBPの見直し（強みの言語化、塾の魅力訴求）- キャンペーンおよび、口コミ獲得施策- LINE広告（バナー作成、セグメント検討、配信手配）- MEO対策- LINE公式運用改善

販促パートナーについて、0次募集にて多数のお申し込みがございましたため、残り枠を「3法人」とさせていただきます。ご興味がありましたら、「info@jukuaid.com」までお気軽にご相談ください。無料相談会も実施しておりますので、「具体的な費用を知りたい」「塾経営・運営についてまずは相談したい」といった方はぜひお申し込みください。

【株式会社インサイト・ジャパンについて】

所在地 ：本部 千葉県我孫子市本町2-3-23 田中ビル2階

TEL：050-5052-1133 FAX：04-7165-3534

事業内容：学習塾ボランタリーチェーンの運営

会社沿革：

2020年 6月 学習塾ボランタリーチェーン本部発足

2020年10月 第1回セミナー開催

2021年 1月 サービス名称を塾エイドに決定

2021年 2月 会員募集開始

2021年 6月 会員塾100教室突破

2021年 8月 セミナー参加者延べ1000名突破

2022年12月 会員1000教室突破

2024年 2月 セミナー参加者延べ5,000名突破

2024年10月 会員1,500教室突破

2025年7月 セミナー参加者延べ7,000名突破

2025年10月 会員2,000教室突破