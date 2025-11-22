アレルゲンフリーな米粉ピッツァ「PLANTLY（プラントリー）」を製造・販売するBIOREX（所在地：福岡県北九州市門司区、代表：徳永 安紀）は、クラウドファンディングプラットフォームのCAMPFIREにて、“誰もが安心して食べられる”「プラントベースピザ」の先行販売プロジェクトを実施します。https://camp-fire.jp/projects/888049

アレルギー、健康、美容、宗教的制限などにより「安心して選べる食」が不足する日本。米粉と植物素材のみで作るヴィーガン冷凍ピザ「PLANTLY」は、小麦粉・卵・乳製品・動物性・白砂糖不使用、トランス脂肪酸0、人工甘味料・pH調整剤・増粘剤不使用を実現した“未来の安心ピザ”です。アレルギー、ヴィーガン、ハラールにも対応し、誰もが同じ食卓を囲める社会的価値を目指しています。この取り組みを広げるため、クラウドファンディングに挑戦します。

リターン情報

【単品：各3,000円・送料込み】

彩り野菜のトマトソース、豆乳チーズのマルゲリータ、きのことカボチャのホワイトソース、ナスとアスパラのアラビアータ（辛味あり）、野菜たっぷり焼きカレー（中辛・幼児非推奨）、応援メールのみのコースから1つ選択。

【セット】

9,000円（早割／限定50）：大人気4種セット（マルゲリータ／トマトソース／ホワイトソース／焼きカレー）10,000円：大人気4種セット（通常価格より2,000円OFF）

【応援】

10,000円：個人スポンサー（BIOREX公式HPに名前掲載・1年間）10,000円：お礼のお手紙（郵送）

【企業向けスポンサー】

100,000円：企業スポンサー（HPに企業名とリンク掲載・1年間）200,000円：スペシャル企業スポンサー（名称・リンク・200文字紹介文掲載）300,000円：ゴールド企業スポンサー（200文字紹介文＋商品発送時のチラシ同封可）

プロジェクト概要

プロジェクト名： PLANTLYピザ発売期間 ： 2025年11月15日(土)～2025年12月末販売料金 ： 早割6,500円～（税込）、通常価格9,500円（税込）販売ルート ： 応援購入サービスCAMPFIREにて先行提供URL ： https://camp-fire.jp/projects/888049/view

プロジェクト開始の背景

BIOREX代表自身の重度のアレルギー体験をきっかけに、食の力を深く学び、追求する道を歩んできました。自身の息子がアトピー体質で小麦や卵を避ける食事が必要だったことから、「子どもも家族も笑顔で食べられる食卓」をつくりたいという想いで、PLANTLYピザの開発に取り組みました。PLANTLYピザは、グルテンフリー・ヴィーガン・ハラール対応で、小麦・卵・乳製品・動物性原料を一切使用せず、米粉と植物素材だけで作られています。アレルギーや食の制限がある方も、制限のない方も、同じテーブルを囲んで安心して楽しめます。家庭で一からアレルギー対応ピザを作るには時間と手間、さらに安全面の不安が伴います。PLANTLYピザは「手軽においしく、誰もが安心して楽しめる」冷凍ピザで、北九州の豊かな食材を活かし、地産地消の理念を取り入れながら、地域の農林水産業とも連携し、未来の子どもたちに本物の味と安心な食を届けることを目指しています。

ブランド概要

ブランド：BIOREX（ビオレックス）代表者 ：徳永 安紀所在地 ：福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2-5-18設立 ：2015年10月https://biorex.jp/