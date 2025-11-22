ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『牛ホルモン（牛タン）』の還元率ランキングを発表します。

【牛ホルモン（牛タン）の還元率1位】宮城県気仙沼市の厚切り牛タン塩味 500g モ～ランド

還元率 69.75％寄付額 8000円

牛タン（ホルモン）の還元率は、宮城県気仙沼市の「厚切り牛タン塩味 500g モ～ランド」です。タン元・タン中のみを厳選し、特製塩ダレに漬け込んでいるため、解凍して焼くだけで本場の味が完成します。隠し包丁入りで、厚切りなのに驚くほど柔らかい食感を楽しめます。BBQや特別な日の夕食にぜひ！

還元率の計算方法

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。

■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100

1万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。

つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

