懐かしの「プチプチ・アニメ」人気4作品が一挙配信決定！「ニャッキ！」放送30周年に合わせ1話無料公開＆プレゼントキャンペーンも開催

▶︎子どもから大人まで、世代を超えて愛されてきた「プチプチ・アニメ」シリーズ人気4作品（「ニャッキ！」／「ロボット パルタ」／「ジャム・ザ・ハウスネイル」／「カペリート」）、全76話が11月21日(金)より配信開始！

【配信サービス一覧】

NHKこどもパーク

アニメタイムズ

アニメ放題

DMM TV

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

Hulu（12月1日から配信開始）

U-NEXT

【「プチプチ・アニメ」を、Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」で視聴する】

https://www.amazon.co.jp/channels/nhkkodomopark

▶︎さらに！「プチプチ・アニメ」シリーズの「 ニャッキ！」放送30周年を記念して、プレゼントキャンペーンを開催！詳細はページ下をチェック！

▶︎「プチプチ・アニメ」シリーズの「 ニャッキ！」くちぶえ物語編 エピソード1の期間限定YouTube無料公開も行います！

【「プチプチ・アニメ」シリーズの「 ニャッキ！」くちぶえ物語編 エピソード１をYouTubeで視聴する】

https://youtu.be/ro0DN76LV9w?si=ZydlJirC4t4Hojn7

※2025年11月21日(金)18:00～2025年12月5日(金) 18:00までの期間限定公開を予定

◇Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」ページ

https://www.amazon.co.jp/channels/nhkkodomopark

NHKのこどもコンテンツ2,400本以上が見放題！

月額397円（税込）。新規ご登録の場合、14日間無料！

※Amazon会員のみ登録が可能です。

■「ニャッキ！」グッズプレゼントキャンペーン

配信開始と、放送30周年を記念して、「ニャッキ！」ぬいぐるみマスコットが当たるキャンペーンを実施！

「プチプチ・アニメ」シリーズの「ニャッキ！」くちぶえ物語編から出題するクイズに答えると、正解者の中から抽選で3名様にぬいぐるみマスコットをプレゼントします。

【「ニャッキ！」ぬいぐるみマスコット ２匹セット×３名様】（当選商品は選ぶことができません）

A 賞 ニャッキ＆ピンクちゃん

B 賞 ニャッキ＆フルール

C 賞 ニャッキ＆ワル

かばんにつけて、街中の大冒険に連れ出してみませんか！？

【クイズ】

「プチプチ・アニメ」シリーズの「ニャッキ！」くちぶえ物語編(全10話)で、ニャッキは＜赤くて丸いもの＞を見て、目がハートになります。その＜赤くて丸いもの＞とは何でしょう？

【「プチプチ・アニメ」シリーズの「 ニャッキ！」くちぶえ物語編(全10話)を見る】

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FXD1Y462/ref=atv_dp_share_cu_r

【応募方法】

下記フォームに、クイズの答えとメールアドレスを入力してください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f1-zv1-hmkCj9rIkqJO9ntshogkbNXNPrMuegkAvkABURFE5NlBXVlZNNUVYRlMwRElJM0lZVVA4Qi4u

正解した方の中から抽選で３名に、「ニャッキ！」ぬいぐるみマスコットをプレゼントします！

＜応募期間＞

2025/11/21(金)10:00～11/30(日)23:59

みなさまからのご応募をお待ちしております！

＜当選発表＞

抽選の上、当選した方にのみ、ご記入いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

それ以外の方法での連絡は一切いたしません。

＜個人情報について＞

当選者からお送りいただいた個人情報は当社にて賞品発送のみに利用し、それ以外の目的では利用しません。

＜プレゼントの発送＞

・賞品はNHKエンタープライズより発送いたします。

・賞品の返送・交換・発送業者より当社に返送されてからの再発送はできませんのでご了承ください。

・賞品の転売・当選者以外への発送は禁止させていただきます。

・当選に関するお問い合わせについては一切お答えいたしかねます。

＜注意事項＞

※未成年の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。

※複数アカウントを作成してのご応募は無効となります。

※ご応募は、賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

※連絡後、7日間以内にご返信がない場合は、当選は無効となります。

※応募に際し、不正行為があったと判断した場合、ご当選の資格は無効となります。

※本キャンペーンの応募に関わるインターネット通信料・接続料はお客様の負担となります。

※当選権利の換金、他人への譲渡はできません。

※やむを得ない都合により、応募者に事前に通知することなく、応募期間や賞品内容の変更、またサービスの中止・中断をする場合がございます。

【「プチプチ・アニメ」シリーズの「ニャッキ！」関連グッズについてはこちらから】

https://nhk-groupmall.jp/blogs/read/knyacki-lineup

■各作品紹介

ニャッキ！

ニャッキ♪ニャッキ♪と進んでいくから名前はニャッキ。

街角に空にキッチンに大活躍。

みんなの街で小さな大冒険のはじまりだ！

ロボット パルタ

一人暮らしのロボット パルタは寝ぼすけであわてんぼう。

ガールフレンドのピプコや友だちのロボクロたちと、毎日が大さわぎ！

ジャム・ザ・ハウスネイル

ハウスネイルの男の子ジャムとピペとその仲間たちがくりひろげる、ほのぼのストーリー。

カペリート

カペリートは森にすむキノコ。

ちょっとつまむとなんにでも変身できる魔法の鼻をつかって、森の仲間と大活躍！

■配信タイトル （各話5分）

「ニャッキ！」 くちぶえ物語編（全10話）

「ニャッキ！」 サクランボ！編（全10話）

「ロボット パルタ」 お宝たんけん隊（全5話）

「ロボット パルタ」 パルタたんじょうのひみつ！（全5話）

「ロボット パルタ」 よみがえったブリキロボ（全5話）

「ジャム・ザ・ハウスネイル」 vol.1（全5話）

「ジャム・ザ・ハウスネイル」 vol.2（全5話）

「ジャム・ザ・ハウスネイル」 vol.3（全5話）

「カペリート」 カペリートの魔法（全6話）

「カペリート」 カペリートのラブソング（全6話）

「カペリート」 カペリートの夢（全7話）

「カペリート」 カペリートのダンス（全7話）