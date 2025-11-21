関西テレビ放送株式会社(本社：大阪府大阪市北区扇町2-1-7、代表取締役社長：岡 宏幸)は、カンテレバラエティー番組TVerお気に入り登録キャンペーンを2025年11月21日(金)から開始しました。





カンテレバラエティー5番組のTVerお気に入り登録者数が合計200万人を突破すると、賞金としてQUOカードPayが合計で最大50万円分、310名様に当たるキャンペーン。

対象番組は、『ちゃちゃ入れマンデー』、『やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です』、『千原ジュニアの座王』、『かまいたちの机上の空論城』、『マルコポロリ！』。

カンテレ公式Xアカウント(@kantele)をフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすればご応募が完了！さらに、キャンペーン投稿( https://x.com/kantele/status/1991763511316488336 )にお気に入り登録をした番組名をコメントすると当選確率がアップします。お気に入り登録した番組の数だけご応募可能です。





＜対象のバラエティー番組＞

『ちゃちゃ入れマンデー』(毎週火曜よる7時～放送、関西ローカル)

『やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です』(毎週火曜よる8時～放送、関西ローカル)

『千原ジュニアの座王』(毎週金曜深夜0時45分～放送、関西ローカル)

『かまいたちの机上の空論城』(毎週土曜夕方5時～放送、関西ローカル)

『マルコポロリ！』(毎週日曜ひる1時59分～放送、関西ローカル)









◆キャンペーン期間

2025年11月21日(金)16時00分～12月22日(月)23時59分









◆賞品

全番組のお気に入り登録者数の合計が、下記人数を突破すると、賞金がより豪華になります。

第1弾：150万人突破…QUOカードPay1,000円分 100名様

第2弾：180万人突破…第1弾賞金に加えて、QUOカードPay2,000円分 100名様

第3弾：200万人突破…第1弾、第2弾賞金に加えて、QUOカードPay1万円分 10名様 1,000円分 100名様









◆応募方法

(1)カンテレ公式X(@kantele)をフォロー

(2)キャンペーン投稿( https://x.com/kantele/status/1991763511316488336 )をリポスト

(3)キャンペーン投稿( https://x.com/kantele/status/1991763511316488336 )に対して、TVerでお気に入り登録をした番組名をコメントすると当選確率UP！









◆当選発表

キャンペーン終了後、応募条件を満たした方の中から抽選を行い、当選された方へXのDM(ダイレクトメッセージ)で当選通知と賞品のお受け取り方法についてご案内いたします。

※落選された方へのご連絡はいたしません。また当選連絡は、2026年1月中となりますので、あらかじめご了承ください。





【ご応募にあたってのお願い】

ご応募いただくにあたり、以下に記載の内容をお読みいただき、同意のうえご応募ください。誠に勝手ながら、ご応募いただいた時点で、同意いただいたものとさせていただきます。

・当選の権利は当選者ご本人のみに帰属します。当選の権利や賞品の譲渡及び換金はご遠慮ください。

・ご応募にはXへの登録が必要です。

・ご応募にはカンテレ公式X(@kantele)」をフォローいただく必要があります。

・必ずご自身のXアカウントを公開にした状態でご参加ください。Xアカウントが非公開の場合は、ご応募いただけません。

・Xが提供するサービスに不具合などが発生し、Xへのログインや応募が行えない状況となりましても、当社は責任を負いかねます。

・Xが提供するサービスに不具合やシステム障害、その他やむを得ない事情により、本キャンペーンを予告なく変更・中止とさせていただく場合がございます。

・フィーチャーフォン(ガラケー)からは、ご応募いただけません。

・一部のスマートフォン・PCではご応募いただけない場合がございます。









【個人情報の取扱いについて】

提供いただいた個人情報は、関西テレビ放送株式会社が定める「個人情報の取り扱い」及び「関西テレビ放送個人情報保護基本方針」( https://www.ktv.jp/pp/ )に基づき取り扱わせていただきます。