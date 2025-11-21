学校法人日本芸術学園日本芸術専門学校 主催、舞台『パライソの海―小さな花の夜露に映る月―』が2026年2月21日 (土) 、22日 (日)に日本芸術専門学校 山王ヒルズホール（東京都大田区山王2丁目12番13号）にて上演されます。この度メインビジュアルが解禁となりました。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて11月22日(土)10:00より発売開始です。

６年ぶりに再演!!

自由と信仰を賭けた戦い。日本史を動かした歴史の裏に潜む、衝撃の人間ドラマ。

日本芸術専門学校は、2026年2月に山王ヒルズホールにて、天草四郎と［天草、島原の乱］の激動を描いた舞台『パライソの海―小さな花の夜露に映る月―』を上演するにあたり、この度、本公演のビジュアル解禁をいたします！日本芸術専門学校では授業以外の公演という実践の場を非常に大事にしており、年度末に舞台公演を通じて1年間学んだことの集大成をお客様の前で披露します。公演行う際に、演出家の先生はもちろん舞台セットや照明、音響も大劇場で活躍されている方々に来ていただいて公演を作り上げていきます。【あらすじ】今尚あまりにも謎が多い伝説のカリスマヒーロー、その名も“天草四郎時貞”。今から388年前、談合島(湯島)にはキリシタンとその仲間たちが集結し、密談、作戦会議が開かれていた。首謀者たちによるプロパガンダ作戦は、天草、島原のキリシタンと領主の苛政に苦しむ農民達の闘志に火をつけ、太平の世を震撼させた［天草、島原の乱］へと発展する。繰り広げられる反乱軍VS国家権力との壮絶な戦い。物語に潜む複雑な人間模様と仕掛けられた罠。日本史上最大の自由民権運動を背景に、壮大な物語を常識的な上演時間に全力で収める一大ヒューマン活劇！

公演概要

舞台『パライソの海―小さな花の夜露に映る月―』作：ノジャワトール・ボンソワール演出：野沢 トオル【公演期間】2026年2月21日 (土) 、22日 (日)【会場】日本芸術専門学校 山王ヒルズホール（東京都大田区山王2丁目12番13号）【出演者】北原 綾乃白取 漣盛市川 愛大秋山 千紗伊集院 美優齊藤 栞利ひだか後藤 萌愛津上 優衣安達 琉乃後藤 美紗平 美空田村 優衣中村 美智葉瀬戸 静香泉田 泰和冨樫 令桜三輪 木乃伽齋藤 由依■公演スケジュール《1》2月21日(土) 13:30～《2》2月21日(土) 17:30～《3》2月22日(日) 12:30～《4》2月22日(日) 16:30～※開場は開演の45分前※卯月役はダブルキャストにて上演いたします。出演スケジュールをご確認の上、ご予約くださいませ。【卯月役 出演スケジュール】《1》2月21日(土) 13:30～斎藤 由依《2》2月21日(土) 17:30～三輪 木乃伽《3》2月22日(日) 12:30～三輪 木乃伽《4》2月22日(日) 16:30～斎藤 由依■チケット料金一般：1,700円高校生以下：500円（全席指定・税込）入学検討者＋同伴1名まで無料■スタッフ演出補／舞台監督：大滝 裕一殺陣指導／音響効果：長谷川 修音響：大野 美由紀照明：株式会社 川本舞台照明フライヤーデザイン：髙山 彩矢子主催：学校法人 日本芸術学園 日本芸術専門学校

日本芸術専門学校

東京都大田区にある専門学校。1958年に前身となる日本俳優芸術学園を創立。1978年 に都知事の認可を受け学校法人日本芸術学園を設立し、日本芸術専門学校を開校。創立以来、俳優・舞台俳優・映像俳優・ミュージカル俳優・声優・ダンサーなど、幅広くエンターテイメント業界で活躍する人材を養成する事を目的にし、実践的に学ぶことが出来る。

チケットサイト「カンフェティ」

