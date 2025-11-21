韓国情報サイト「PIVIm（ピヴィム）」にパンツェッタ・ジローラモさんが登場！SM ENTERTAINMENT JAPANが公開したバーチャルアーティスト練習生“柚木セラ・雨音レナ”の新企画も始動！

株式会社SMEJ Plus

パンツェッタ・ジローラモさんがナビゲートする新連載！今回のテーマは「韓国の米文化」

SM ENTERTAINMENTグループが運営する韓国情報サイト「PIVIm（ピヴィム）」にて、

パンツェッタ・ジローラモさんの新連載「Real KOREA Deep SEOULパンツェッタ・ジローラモ的歩き方」第2幕がスタートします。

全国6地方で有機米プロジェクトを展開するジローラモさんが、今回のテーマとして取り上げるのは「韓国の米文化」。PIVImでしか見られない、米作りへのこだわりや、韓国における“米”の魅力を深く掘り下げていきます。

本日公開のVol.1では、「韓牛のスープと米の関係」をテーマに、その知られざる背景を紹介。

今後もさまざまな切り口で“韓国の米文化”に迫る全6回の連載を、順次公開していきます。

「Real KOREA Deep SEOULパンツェッタ・ジローラモ的歩き方」Vol.1

https://pivim.jp/feature/detail/CnX7w95zjN0=/

パンツェッタ・ジローラモ

イタリア・ナポリ出身。

モデル・タレントとして活躍する一方、全国各地で地域に根ざした活動を続けている。現在は、福島・会津若松を皮切りに、石川、兵庫、熊本、広島、岐阜の6地方で「有機米プロジェクト」を展開。

多忙なスケジュールの合間を縫い、国内外への出張をこなしながらも、自ら田んぼに足を運び、稲の植え付けや収穫、精米にまで携わっている。米を通じて地域の人々と交流しながら、日本の農と文化をつなぐ地方創生活動にも力を注いでいる。

パンツェッタ・ジローラモ Official Instagram

https://www.instagram.com/girolamo.me?igsh=YmZyNTlxbnVxcThh

有機米プロジェクト Official Instagram

https://www.instagram.com/giro_mai?igsh=cm1la25zOGh3b2tl

SM ENTERTAINMENT JAPAN×STUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト練習生“柚木セラ・雨音レナ”の特集企画が11月27日（木）よりスタート！

SM ENTERTAINMENT JAPANと、SM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト練習生 “柚木セラ・雨音レナ” の特集企画がスタート！

彼女たちがナビゲートするテーマは「ソウルのトレンドカフェ巡り」。実際にソウルの人気カフェを訪れ、２人ならではの視点で“今行きたくなる”最新トレンドをお届けします。

本企画は、11月27日（木）に公開されるプロローグを皮切りに、全16回の連載として展開予定。

ぜひご期待ください！

柚木セラ 雨音レナ

V-TRAINEE’s DIARY Official YouTube

https://www.youtube.com/@VTRSDIARY

V-TRAINEE’s DIARY Official X

https://x.com/VTRSDIARY

PIVImとは

SM Entertainmentグループの企業情報やイベント情報を発信する「SMTOWN OFFICIAL JAPAN」内にある、韓国を中心としたカルチャー情報サイトです。

PIVIm編集には弊社エキスパート部門所属・メディア編集者歴25年以上の藤崎聡子さんをアンバサダーとして起用し、伝統、豊かさ、美味しさを考慮した店選び、現地調査を行った記事のみで構成しています。

PIVIm Official Site：https://pivim.jp/ (https://pivim.jp/)

PIVIm Official Instagram：@pivim_official(https://www.instagram.com/pivim_official/)

PIVIm Official TikTok：@pivim_official(https://www.tiktok.com/@pivim_official)

PIVIm Supervisor 藤崎聡子

SMEJ Plusエキスパート部門所属

ワインジャーナリスト、編集撮影ディレクター

ワイン専門誌を立ち上げ、編集・企画・広告を兼務。独立後はファッション誌、フランスレストランガイド、テレビなどでワインのスタイリング、料理制作、プロップコーディネート、原稿執筆などを手がける。世界的に翻訳されているワイン漫画「神の雫」では2年半にわたり料理とワインのペアリングについてコラムを執筆、韓国アーティストの間でも読まれている。香港、ソウル、シンガポール、東京とレストランプロデュースも展開。

日本国内をはじめ世界各国のガストロノミーツーリズムにも精通している。

【会社概要】

会社名：株式会社SMEJ Plus

代表取締役：金 亨柱 キム ヒョンジュ

所在地：東京都港区六本木三丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー21階

韓国のエンタテインメント企業であるSM Entertainmentのグループ会社として、SM Entertainmentグループの企業情報及びイベント情報を発信するSMTOWN OFFICIAL JAPANの運営や日本におけるファンクラブコンテンツの企画・制作を行っています。11アーティストのファンクラブ企画・制作、登録会員数は50万人を超える事業を展開しています。