韓国情報サイト「PIVIm（ピヴィム）」にパンツェッタ・ジローラモさんが登場！SM ENTERTAINMENT JAPANが公開したバーチャルアーティスト練習生“柚木セラ・雨音レナ”の新企画も始動！
パンツェッタ・ジローラモさんがナビゲートする新連載！今回のテーマは「韓国の米文化」
SM ENTERTAINMENTグループが運営する韓国情報サイト「PIVIm（ピヴィム）」にて、
パンツェッタ・ジローラモさんの新連載「Real KOREA Deep SEOULパンツェッタ・ジローラモ的歩き方」第2幕がスタートします。
全国6地方で有機米プロジェクトを展開するジローラモさんが、今回のテーマとして取り上げるのは「韓国の米文化」。PIVImでしか見られない、米作りへのこだわりや、韓国における“米”の魅力を深く掘り下げていきます。
本日公開のVol.1では、「韓牛のスープと米の関係」をテーマに、その知られざる背景を紹介。
今後もさまざまな切り口で“韓国の米文化”に迫る全6回の連載を、順次公開していきます。
「Real KOREA Deep SEOULパンツェッタ・ジローラモ的歩き方」Vol.1
https://pivim.jp/feature/detail/CnX7w95zjN0=/
パンツェッタ・ジローラモ
イタリア・ナポリ出身。
モデル・タレントとして活躍する一方、全国各地で地域に根ざした活動を続けている。現在は、福島・会津若松を皮切りに、石川、兵庫、熊本、広島、岐阜の6地方で「有機米プロジェクト」を展開。
多忙なスケジュールの合間を縫い、国内外への出張をこなしながらも、自ら田んぼに足を運び、稲の植え付けや収穫、精米にまで携わっている。米を通じて地域の人々と交流しながら、日本の農と文化をつなぐ地方創生活動にも力を注いでいる。
パンツェッタ・ジローラモ Official Instagram
https://www.instagram.com/girolamo.me?igsh=YmZyNTlxbnVxcThh
有機米プロジェクト Official Instagram
https://www.instagram.com/giro_mai?igsh=cm1la25zOGh3b2tl
SM ENTERTAINMENT JAPAN×STUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト練習生“柚木セラ・雨音レナ”の特集企画が11月27日（木）よりスタート！
SM ENTERTAINMENT JAPANと、SM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト練習生 “柚木セラ・雨音レナ” の特集企画がスタート！
彼女たちがナビゲートするテーマは「ソウルのトレンドカフェ巡り」。実際にソウルの人気カフェを訪れ、２人ならではの視点で“今行きたくなる”最新トレンドをお届けします。
本企画は、11月27日（木）に公開されるプロローグを皮切りに、全16回の連載として展開予定。
ぜひご期待ください！
柚木セラ 雨音レナ
V-TRAINEE’s DIARY Official YouTube
https://www.youtube.com/@VTRSDIARY
V-TRAINEE’s DIARY Official X
https://x.com/VTRSDIARY
PIVImとは
SM Entertainmentグループの企業情報やイベント情報を発信する「SMTOWN OFFICIAL JAPAN」内にある、韓国を中心としたカルチャー情報サイトです。
PIVIm編集には弊社エキスパート部門所属・メディア編集者歴25年以上の藤崎聡子さんをアンバサダーとして起用し、伝統、豊かさ、美味しさを考慮した店選び、現地調査を行った記事のみで構成しています。
PIVIm Official Site：https://pivim.jp/ (https://pivim.jp/)
PIVIm Official Instagram：@pivim_official(https://www.instagram.com/pivim_official/)
PIVIm Official TikTok：@pivim_official(https://www.tiktok.com/@pivim_official)
PIVIm Supervisor 藤崎聡子
SMEJ Plusエキスパート部門所属
ワインジャーナリスト、編集撮影ディレクター
ワイン専門誌を立ち上げ、編集・企画・広告を兼務。独立後はファッション誌、フランスレストランガイド、テレビなどでワインのスタイリング、料理制作、プロップコーディネート、原稿執筆などを手がける。世界的に翻訳されているワイン漫画「神の雫」では2年半にわたり料理とワインのペアリングについてコラムを執筆、韓国アーティストの間でも読まれている。香港、ソウル、シンガポール、東京とレストランプロデュースも展開。
日本国内をはじめ世界各国のガストロノミーツーリズムにも精通している。
