お餅の誤嚥や胸骨圧迫の正しいやり方？！応急手当の講習会を開催しました

令和7年11月19日(水)から21日(金)の3日間、日本赤十字社神奈川県支部(横浜市中区)を会場に、「救急法基礎・養成講習会」を開催しました。

赤十字の指導員が、胸骨圧迫や人工呼吸の手順、AED（自動体外式除細動器）を用いた電気ショックの方法、三角巾を使ったけがの手当などをお伝えしました。

また、「お餅」などを喉に詰まらせたときの対処法である「気道異物除去」の正しいやり方もお伝えしました。

参加者は「実際に救急の現場に居合わせたとき、正しく行動できることが大事だと思った。これからも繰り返し学び、しっかり知識と技術を身につけていきたい」と話しました。

次回は、令和8年2月25日(水)～27日(金)に開催します。(１月上旬ごろに受付開始)

気道異物除去…のどに物を詰まらせたときの対処法 ※写真は、背部叩打法のようすけがの手当…三角巾を使った手当の仕方搬送…担架や毛布を使った搬送方法

■赤十字の救急法等講習■

各講習約２カ月前に受付を開始します。当支部ホームページからお申し込みいただけます。

▶https://www.jrc.or.jp/chapter/kanagawa/about/topics/2024/0401_016308.html

*県内各地域で開催される講習会についても、上記ページにて随時参加者を募集します。

【問い合わせ先・取材申込み先】

日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係

TEL: 045-681-2124 Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp

随時、お問い合わせください。

