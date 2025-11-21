アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、11月21日 ~ 12月1日の期間中、【Amazon ブラックフライデー】にて人気製品を《最大50%OFF》で販売いたします。人気のポータブル電源やポータブル冷蔵庫をはじめ、これからの季節に活躍する電気毛布や電熱ウェアも対象。お得なこの機会を是非お見逃しなく！

■セール詳細

https://www.amazon.co.jp/stores/page/90ECCC52-6A70-4417-AA94-2520505DC118?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=3028927

【日程】・先行セール2025年11月21日(金) ～ 2025年11月23日(日)・本セール2025年11月24日(月) ～ 2025年12月1日(月)【割引率】最大50%OFF【対象製品】・ポータブル電源PowerArQ Max 2150Wh：264,000円 → 184,800円（30%OFF）PowerArQ S10 Pro 1024Wh：143,000円 → 121,550円（15%OFF）PowerArQ 3 555Wh：88,000円 → 61,600円（30%OFF）PowerArQ Pro 1000Wh：132,000円 → 92,400円（30%OFF）PowerArQ 2 500Wh：69,300円 → 45,800円（33.9%OFF）・ソーラーパネルSolar Panel 120W 折りたたみ式 2枚折り：35,900円 → 32,310円（10%OFF）Solar Panel 210W 折りたたみ式 4枚折り：59,400円 → 47,520円（20%OFF）・ポータブル冷蔵庫ICEBERG 45L：59,400円 → 42,768円（10%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF）ICEBERG 12L：27,500円 → 24,750円（10%OFF）・冬物家電電気毛布：15,400円 → 12,320円（20%OFF）電熱ベスト：ブラック：9,900円 → 6,930円（30%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,125円（25%OFF）電熱インナーグローブ：13,200円 → 10,560円（20%OFF）電熱アウターグローブ：19,800円 → 14,850円（25%OFF）・その他GearBox for PowerArQ2：6,600円 → 5,940円（10%OFF）GearBox for PowerArQ3：6,930円 → 6,240円（10%OFF）GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円 → 6,930円（10%OFF）サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF）Wearable Neck Cooler Air：11,000円 → 6,600円（40%OFF）Wearable Neck Cooler3：13,800円 → 8,970円（35%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 65,450円（15%OFF）冷却ベスト：16,500円 → 11,550円（30%OFF）発電機：119900円 → 89,925円（25%OFF）EasyMagMount（A0046）：\2,980 → \2,680（10%OFF）など

■ピックアップ製品

PowerArQ 2 500Wh

コンパクトで使い勝手のいいサイズと容量レッドは防災グッズとしても人気

容量：500Whカラー：レッド通常価格：69,300円（税込）セール価格：45,800円（税込）

ポータブル電源 PowerArQ 3 555Wh

バッテリー交換システム搭載寿命を気にせず 必要な容量を持ち運べる”コンパクトポータブル電源”

容量：555Whカラー：オリーブドラブ、レッド、チャコール通常価格：88,000円（税込）セール価格：61,600円（税込）

電熱ベスト PowerArQ Electronic Heating Vest

暖かさと着心地にこだわった電熱ベストアウトドアシーンに合わせやすい２カラー展開

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階通常価格：9,900円（税込）セール価格：6,930円（30%OFF）

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

https://powerarq.com/?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=3028927

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail : press@go-hd.jp