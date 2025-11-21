時代を彩るミューズたちに魅せられて……女優・グラビアモデルの奈月セナ、最新写真集『MADONNA』が2025年12月23日（火）に発売決定!!

株式会社イマジカインフォス

『奈月セナ写真集 MADONNA』先行イメージカット

女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの最新写真集が2025年12月23日（火）に発売されることが決定。本作は2024年に制作された写真集『SILK of the MOON』と同様、写真家のTim Galloと共に制作。時代ごとに輝きを放った女性たちーーその記憶と憧れを、奈月セナが現代に呼び戻します。

本作では奈月さんが様々な時代の「マドンナ像」へ遊び心たっぷりに挑戦。“女性の魅力がどう進化してきたのか”というカルチャーの系譜そのものを、彼女の身体と表現力を通して辿っていきます。スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が詰まっている本作。ページをめくるごとに、彼女のセクシーさと表現力が立ち上がり、まるで一本の映画を観ているような一冊になっています。

発行元のイマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアでは、特典ポスター付きの限定版も販売。その中から100名には直筆サイン入りのポスターが届く為、お見逃しなく。

さらに、発売記念イベントも実施決定。

続報は奈月セナさんの公式Instagram＜https://www.instagram.com/natsuki_sena＞などで随時更新されますので、ぜひともチェックしてください。

- 奈月セナさんコメント

60～90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、

彼女たちの放っていた"情熱”と"本能"を追いかけました。

時代を超えて輝く女性の姿を、

わたしの中に映しています。

新しい自分を見つけるような撮影でした。

見てくれる人それぞれの中にも、

きっと“あなたのMadonna”がいると思う。

この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に！

- 奈月セナさんプロフィール

1996年5月30日岐阜県生まれ。A型。グラビアモデルとしてデビュー後、2024年映画「痴人の愛」の身体を張った演技で注目を集め、2025年日本テレビ系『そこから先は地獄』に出演するなど、女優としても活躍中。

- Tim Galloさんコメント

グラビアは、美へ近づくほど普遍性を帯びていくと思います。

そしてグラビアという「カルチャー」を前へ進めるために、

過去の美を受け取り、その呼吸をいまへつなぎ、

現代のグラビアに新たな息づかいを戻したい。

その思いで本作を作りしました。

- 写真集発売記念イベント

【会場】

１.ソフマップAKIBA アミューズメント館

日程：2026年1月10日(土) 開始13:00

会場：ソフマップAKIBA アミューズメント館 8F イベントスペース



２.書泉ブックタワー

日程：2026年1月11日(日) 開始17:30

会場：書泉ブックタワー



【内容】

☆1冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し（事前記入済み）＋握手

☆3冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し（事前記入済み）＋握手＋ツーショットチェキ1枚

・サインなし写真集2冊 スタッフよりお渡し

☆5冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し（事前記入済み）＋プリントサイン＆コメント入りポストカード＋握手＋ツーショットチェキ1枚＋お客様持参スマートフォン等携帯電話によるツーショット又はワンショット撮影1枚

・サインなし写真集4冊 スタッフよりお渡し

※使用できる撮影機器はお客様ご自身のスマートフォン等携帯電話に限らせていただきます。

※スマートフォン等本体の標準カメラ機能での撮影に限ります。

※ライブモードやアプリを使用しての撮影は禁止させていただきます。

※原則再撮影はできません。お客様ご自身で、会場内で画像をご確認のうえご退出ください。

※お客様のスマートフォン等の故障、紛失、バッテリー不足等により写真撮影が出来なかった場合や、容量オーバー等により写真画像データが保存出来なかった場合等、いかなる理由によっても振替写真撮影は行いません。

※撮影時のポーズはご指定いただけません。

※状況により出演者がマスク等を着用する場合がございます。

※特典会参加時、お客様はマスクの着用を推奨いたします。（状況によってはマスクの着用をお願いする場合がございますので必ずご持参ください。）

※撮影中の出演者への声がけは「なし」とさせていただきます。

※その他の注意事項に関しては各法人の受付時にご確認ください

【受付方式】

先着制

【受付期間】

●ソフマップAKIBA アミューズメント館

2025年11月21日（金）18:00 ～ 2026年1月10日（土）12:30

※受付は先着制となります。上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

※イベント詳細・販売開始は2025年11月21日（金）18:00から開始となります。



●書泉ブックタワー

2025年11月21日（金）18:00 ～ 2026年1月11日（日）18:30

※配券は先着制となります。上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

※イベント詳細・販売開始は2025年11月21日（金）18:00から開始となります。

【受付方法】

下記URLをご確認下さい。

＜ソフマップAKIBA アミューズメント館＞

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0294zgw3iit41.html

＜書泉ブックタワー＞

https://t.livepocket.jp/e/3swhk

- インフォスクエア限定特典

下記で『奈月セナ写真集 MADONNA』を予約・購入すると、B2判ポスターが特典としてついてきます。

【インフォスクエア】

https://infosquare.shop/?pid=189356565

さらに12月14日までに予約をしていただいた方の中から抽選で100名の方には特典ポスターに奈月セナさんからの直筆サインを入れてお届けします。

※お客様の宛名は入りません。奈月さんのサインのみとなります。

※ポスターは「折らずに発送」いたします。

※本商品は書籍の準備数に達しますと、受注期間内でも販売終了となります。ご注文キャンセルがあり次第カートが上がることがございます。

写真集概要

書名：奈月セナ写真集 MADONNA

発売日：2025年12月23日(火)

価格：4,400円（税込）

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社