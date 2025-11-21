キンプトン新宿東京　新総支配人 杉村 信久が着任

キンプトン新宿東京

ニューヨークの最先端アートシーンからインスピレーションを受けた、ラグジュアリーライフスタイルホテルの キンプトン新宿東京は、2025年11月1日付で新たな総支配人として杉村 信久（すぎむら のぶひさ）が着任した ことをお知らせいたします。

杉村は、スイスでホテルマネジメントスクールを卒業後、セントレジス・ニューヨーク、

セントレジス・ボラボラリゾート、ザ・ペニンシュラ香港にてオペレーション業務に従事。帰国後は、

スターウッド・ホテルズ&リゾーツ（現スターウッド・ホテルズ）、FRHI(フェアモント・ラッフルズホテルズ・インターナショナル)にてコマーシャル部門の責任者を歴任し、国内のマリオット・インターナショナルのホテルにてオペレーション責任者を経験するなど、世界有数のラグジュアリーホテルブランドで豊富な経験を積みました。2022 年からはフォションホテル京都の総支配人としてホテル運営を統括し、財務面の強化やブランド価値の向上に大きく貢献し、高い評価を得てまいりました。

このたびの就任により、杉村の国際的な視点と卓越したホスピタリティマネジメントを活かし、

キンプトン新宿東京のさらなる成長とブランド価値向上を推進してまいります。

Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。 インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な１日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキックスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス（事前予約制）や ペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ “をご体験いただけます。https://www.kimptonshinjuku.com/jp/(https://www.kimptonshinjuku.com/jp/%E2%80%8B)

総支配人 杉村 信久（すぎむら のぶひさ）

スイスでホテルマネジメントスクールを卒業後、セントレジス・ニューヨーク、セントレジス・ボラボラリゾート、ザ・ペニンシュラ香港にてオペレーション業務に従事し、国際的な現場でキャリアをスタート。帰国後は、スターウッド・ホテルズ&リゾーツ（現スターウッド・ホテルズ）、FRHI(フェアモント・ラッフルズホテルズ・インターナショナル)においてコマーシャル部門の責任者を務め、さらに国内のマリオット・インターナショナルのホテルではオペレーション責任者として組織運営に携わるなど、世界有数のラグジュアリーホテルブランドで実績を積み重ねてきました。2022 年からはフォションホテル京都の総支配人としてホテル運営を統括し、財務面の強化や

ブランド価値向上に大きく寄与するなど、高い評価を得ています。2025年11月、キンプトン新宿東京 総支配人に就任。



キンプトンホテルズ&レストランツについて：

キンプトンホテルズ&レストランツは、IHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリー＆ライフスタイル・ポートフォリオの一つで、1981年にアメリカで誕生した、コンセプトがユニークで特徴的、そしてデザイン性に優れたホテルのパイオニアです。サンフランシスコ生まれのこのブランドは唯一無二の体験を軸に、現在、それぞれ個性あふれる75を超えるホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを都市部やリゾート地、更に新進気鋭のマーケットで世界展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。 台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年12月31日現在日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む9ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガーナー）、52ホテル、14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの14ホテル（2,355室）が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。※2024年12月31日現在

