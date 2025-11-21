株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・コントローラーシリコンカバー（Switch2 Proコントローラー用）』を2025年11月23日（日）に発売いたします。■製品詳細ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036590/

【特長1】Switch2用Proコントローラーをキズや汚れから保護するシリコンカバー

Switch2用Proコントローラーをやさしく包み込み、キズや汚れ、手汗から守るシリコン製カバーです。シリコン素材がしっくりと手になじみ、アクションゲームやレースゲームなど激しい操作が求められるゲームも快適にプレイできます。※本製品はSwitch用Proコントローラーには装着できません。

【特長2】アンチダスト加工でゴミやホコリが付きにくい！

表面には、ゴミやホコリが付きにくいアンチダスト加工が施されています。いつまでもきれいな状態で使用できます。

【特長3】装着したまま様々な操作が可能

本製品を装着したまま、Switch2への有線接続や充電ケーブルの接続、イヤホンジャックの使用、背面GL／GRボタンの使用など、様々な操作が問題なく行えます。

『CYBER・コントローラーシリコンカバー（Switch2 Proコントローラー用）』製品仕様

■カラー：ブラック■対応機種：Nintendo Switch 2 Proコントローラー■セット内容： コントローラーシリコンカバー×1■素材：シリコン■価格：オープンプライス（参考価格 900円（税込990円））■発売日：2025年11月23日（日）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036590/

ご注意

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式ホームページ： https://www.cybergadget.co.jp/公式オンラインショップ：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェットお問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポートhttps://www.cybergadget.co.jp/support/メール：support@cybergadget.co.jp