「リサーチカスタマーサクセス」を提供開始～マーケティングリサーチャーが無料で専属対応～
生活者を起点にしたマーケティング支援事業を展開する株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本 光伸、証券コード：4196）は、マーケティングリサーチ（定量調査）において、「納品データ活用の無料支援」を開始することをお知らせいたします。
■背景
近年、企業のマーケティングリサーチ活用が広がる一方で、「集計表の見方がわからない」「結果の解釈に自信がない」など、リサーチを活かす前に立ち止まってしまうケースが増えています。
せっかく生活者が提供してくれた一次情報を、「読めない」「活かせない」といった状態で放置してしまうことは、リサーチ会社としての責任を果たせていないと私たちは考えています。
■サービス概要
リサーチカスタマーサクセスは、調査結果の読み方や解釈の仕方を、専属リサーチャーがサポートする無料サービスです。
「集計表の見方がわからない」「結果の差をどう読めばいいのか分からない・自信がない」といった声にお応えし、リサーチ活用のスタートラインを支援します。
■活用のステップ
１.理解できる：集計表の構造・指標の意味・差の見方を正しく理解する
２.解釈できる：差や傾向の意味を読み解く
３.活用できる：得られた示唆を施策や社内共有に展開し、意思決定に反映する
ネオマーケティングでは、この価値ある一次情報を活かして、本当に意味のあるものにするためのお手伝いをさせて頂きます。
■特長
マーケティングリサーチャーが専属で対応
追加費用なし（調査費用内で利用可能）
※ただし、分析するデータ量やデータ内容によっては費用が発生する場合がございます
■今後の展開
今後は、企業がリサーチをより活用できる“前段階”を支える仕組みづくりを進め、理解支援から活用支援までを一貫してサポートしてまいります。
■株式会社ネオマーケティングについて
所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F
代表者：代表取締役 橋本 光伸
資本金：8,582万円
事業内容：マーケティング支援事業
URL： https://corp.neo-m.jp/(https://corp.neo-m.jp/)
