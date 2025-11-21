株式会社ネオマーケティング

生活者を起点にしたマーケティング支援事業を展開する株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本 光伸、証券コード：4196）は、マーケティングリサーチ（定量調査）において、「納品データ活用の無料支援」を開始することをお知らせいたします。

■背景

近年、企業のマーケティングリサーチ活用が広がる一方で、「集計表の見方がわからない」「結果の解釈に自信がない」など、リサーチを活かす前に立ち止まってしまうケースが増えています。

せっかく生活者が提供してくれた一次情報を、「読めない」「活かせない」といった状態で放置してしまうことは、リサーチ会社としての責任を果たせていないと私たちは考えています。

■サービス概要

リサーチカスタマーサクセスは、調査結果の読み方や解釈の仕方を、専属リサーチャーがサポートする無料サービスです。

「集計表の見方がわからない」「結果の差をどう読めばいいのか分からない・自信がない」といった声にお応えし、リサーチ活用のスタートラインを支援します。

■活用のステップ

１.理解できる：集計表の構造・指標の意味・差の見方を正しく理解する

２.解釈できる：差や傾向の意味を読み解く

３.活用できる：得られた示唆を施策や社内共有に展開し、意思決定に反映する

ネオマーケティングでは、この価値ある一次情報を活かして、本当に意味のあるものにするためのお手伝いをさせて頂きます。

■特長

マーケティングリサーチャーが専属で対応

追加費用なし（調査費用内で利用可能）

※ただし、分析するデータ量やデータ内容によっては費用が発生する場合がございます

■今後の展開

今後は、企業がリサーチをより活用できる“前段階”を支える仕組みづくりを進め、理解支援から活用支援までを一貫してサポートしてまいります。

■株式会社ネオマーケティングについて

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本 光伸

資本金：8,582万円

事業内容：マーケティング支援事業

URL： https://corp.neo-m.jp/(https://corp.neo-m.jp/)

【マーケティングリサーチ/市場調査】

マーケティングリサーチメニュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/

5分でわかる！マーケティングリサーチとは：https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/

【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】

わかる！カテゴリ―エントリーポイント：https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ：https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/

【インサイト マーケティング事例】

インサイトドリブン(R)：https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/

ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは？

：https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing

【定量調査：インターネットリサーチ/web調査】

インターネットリサーチ/web調査：https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/

【定性調査：インタビュー調査】

デプスインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/

グループインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/

訪問観察調査(エスノグラフィー)：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/

【海外調査】

海外定量調査：https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/

海外調査強み：https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp