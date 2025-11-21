地元・三重県津市を拠点としたYouTubeチャンネル「バッテリィズ寺家の三重おいない百景」日本を代表する写真家・浅田政志氏とのコラボレーションが実現！！

吉本興業株式会社

バッテリィズ・寺家が三重県の魅力を発信するYouTubeチャンネル「バッテリィズ寺家の三重おいない百景」は、開設3ヶ月で登録者数が14,000名超と、地元の方々を中心に応援いただけるチャンネルになってきました。

この度三重県津市出身であり、日本を代表する写真家として国内外で高い評価を受ける浅田政志氏とのコラボレーションが実現しました。

浅田氏は、家族写真を独自の世界観で切り取る「浅田家」シリーズをはじめ、映画化や数々の受賞で知られる日本を代表する写真家です。寺家と同郷という縁から、今回の撮影が実現しました。

今回の企画では、浅田氏独自の視点と世界観により、バッテリィズのコンビショットや寺家単独のポートレートが多数撮影されました。

11月23日(日)配信回では、この貴重な撮影の裏側と写真の完成披露の様子をお届けします。

浅田政志氏との貴重なコラボレーションで生まれた、驚きと温かさに満ちた作品の数々がどんな素敵な写真になっているか、ぜひご期待ください！

▼バッテリィズ・寺家

同じ津市出身で人生が映画化された大先輩、映画「浅田家」で二宮和也さんが演じてたあの写真家の浅田政志さんに、バッテリィズを撮ってもらいました。

優しくて温かい地元のお兄さんみたいな感じで楽しく撮影してくれましたし、シャッターを切る回数が1発でカッコよかったです。

普通に素早く終わって助かりました。

チャンネルのアイコンになるような写真を浅田さんに撮ってもらったので、これから浅田さんの力も借りて三重県民全員のチャンネル登録を目指して活動していきたいと思います。

概要

＜YouTubeチャンネル名＞

バッテリィズ寺家の三重おいない百景

＜チャンネルURL＞

https://www.youtube.com/channel/UCqnyXgynIx_NUx3qTvsg07Q

＜配信日＞11月23日(日) 20:00