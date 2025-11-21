富山県

北陸初の寿司職人養成学校「北陸すしアカデミー」については、令和８年２月に富山市岩瀬地区への開校を目指して準備を進めております。

この度、「北陸すしアカデミー」の第１期生の講義開始日が令和８年３月９日（月）に決定するとともに、生徒募集を開始しました。併せて、生徒募集のパンフレットが完成しましたのでご案内します。



■受講生募集について

・プログラム概要：北陸すしアカデミー「2カ月集中特訓コース」

富山湾の魚介などの豊かな海と山の食材を活かし、東京すしアカデミーの人気プログラムをベースに新講義を開講。寿司と和食の両方を実践的に学び、現場で通用する「即戦力の寿司職人」を育成。

・校舎の所在地：富山市東岩瀬町３２２番１

・期日：第１期2026年3月9日～5月1日（全４０回）

・定員：最大16名

・学費：88万円（税込） ※入学金＋受講料込み

詳細は別紙パンフレット参照

■本件に関する問い合わせ先

※校舎の写真データや現場の取材、パンフレットのデータをご希望の方はご連絡ください。

【担当者】北陸すしアカデミー事務局 担当:中林

【電話番号】076-4１１-８０８５

【連絡先メールアドレス】support@hokuriku-sushiacademy.jp

事務担当：富山県ブランディング推進課 前山

Tel 076-444-3573

https://prtimes.jp/a/?f=d171373-2-5f2c7592548c3b99f263e4d1c92ac092.pdf