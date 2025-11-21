扶桑社のZ世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub」、メインコンテンツ「トップランナーの思考」第1弾、北の達人コーポレーションさまの取材映像を公開

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合さ

せたマーケティング戦略を提供する株式会社アナログPR（本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓

介）が企画運営に携わる、株式会社扶桑社(本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史)のZ世代

向け新経済メディア「Future Leaders Hub」は、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「#シゴトズ

キ」制作のもと、「トップランナーの思考」第1弾、北の達人コーポレーション様への取材映像を公

開しました。本企画は、経営者の情熱を映像で次世代を担うZ世代に届けることを目的としていま

す。

トップランナーの思考は、各業界の最前線で活躍するトップランナーの「自分らしい働き方」や「キ

ャリアの原点」を掘り下げて、Z世代の読者にとって、経営の本質やキャリア構築のヒントとなる深

い洞察を提供するFuture Leaders Hub のメインコンテンツです。

第1回目は、2002年にeコマース企業の北の達人コーポレーションを設立し、独自のWEBマーケティ

ング手法で、一代で時価総額1000億円の東証プライム上場企業へと導いた、株式会社北の達人コー

ポレーション社長の木下勝寿氏。木下氏が過ごした学生時代のエピソードから、今に至るまでのライ

フストーリーを語ってもらいました。

前編：https://flh.jp/leading-edge/620/

中編：https://flh.jp/leading-edge/636/

後編：https://flh.jp/leading-edge/641/

編集後記：https://flh.jp/leading-edge/991/

■フジテレビ公式 YouTube チャンネル「＃シゴトズキ」 概要

「#シゴトズキ」は、清水 俊宏氏がファシリテーターを務めるフジテレビ公式YouTubeチャンネルです。ビジネスパーソンやこれから社会に出る若者に向け、仕事の思考法やスキルを伝える経済番組として、様々な業界の第一線で活躍する経営者やリーダーを「シゴトズキマイスター」としてゲストに招き、インタビュー形式で彼らの成功体験や失敗談、仕事への哲学を深掘りします。

YouTube チャンネル URL：https://www.youtube.com/@shigoto

公式 X：https://x.com/shigotozukitv

公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@shigotozuki

公式 Instagram：https://www.instagram.com/shigotozuki_fujitv/

制作協力：YouProduce

制作著作：フジテレビジョン

更新：週 3 回（月曜・火曜・木曜）

■ Future Leaders Hub 媒体内容

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20 代、特に学生がメインターゲット

展開：WEB マガジン＆ビジネス誌の創刊

公開日：2025 年 10 月 31 日（金）

サイト URL：https://flh.jp/

公式 X：https://x.com/flh_official/

■株式会社アナログ PR 会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアと WEB とオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する PR 会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

■会社情報

社名：株式会社アナログ PR

設立：2011 年 3 月 10 日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR 事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布 2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人の SNS 等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アナログ PR MAIL：pr.apr@analogpr.co.jp