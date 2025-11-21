ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信事前期に作品関連動画の総再生数が2500万回を突破&Filmarksでは★4.0と高評価を記録！第1話配信後はABEMA総合ランキング1位にランクイン

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、2025年11月19日（水）より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）の第1話を無料配信スタート。関連動画の総再生数が大きく伸び、各配信プラットフォームでも軒並みランクインするなど話題を呼んでいます。

【無料配信開始】芸能事務所VS週刊誌！俳優のスキャンダル記事を巡る、芸能界の禁断の攻防戦を描く

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XcYHdi5wi24 ]

スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか… 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマです。本作の主演は柴咲コウが務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲（いおか・さき）を演じます。また、川口春奈が本作にて柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏（ひらた・かなで）を演じます。さらに、横山裕、柄本明、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美ら豪華俳優陣が脇を固め、主題歌には柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」を起用し、ドラマの世界観に華を添えます。

本作は、情報解禁以降、第1話配信直前にかけて作品関連動画再生数が2500万を突破（※1）。国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」では、第1話配信前に事前オンライン試写を行い、★4.0（※2）と高評価を記録しています。

また、第1話配信後は、ABEMA総合ランキング1位にランクインしたほか、エンターテイメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixでも、日本における「Netflix今日のシリーズ TOP10（11/21）」にて第2位となるなど、注目を集めています。

（※1）2025年11月19日（水）までにABEMA公式SNSにて公開された、作品関連動画の累計再生数

（※2）2025年11月20日（木）時点

なお、『スキャンダルイブ』第1話の視聴者からは、「期待に違わぬクオリティでおもしろかった」「早く続きが見たい」「社会派な内容で次回予告にも期待が高まる」と、続きを気になる声が続出しています。

記事が出るまであと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は…？主演・柴咲コウと川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』。第2話は、11月26日（水）夜10時より無料配信いたします。ぜひご期待ください。

■ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』 概要

＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

初回配信日時：2025年11月19日（水）夜10時～

第1話：https://abema.tv/video/episode/90-2042_s1_p10

番組ページ：https://abema.tv/lp/scandaleve-onair

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

キャスト：

柴咲コウ

川口春奈

横山裕

柳俊太郎

浅香航大

橋本淳

茅島みずき

影山優佳

齊藤なぎさ

入江甚儀

帆純まひろ

前田敦子

鈴木浩介

鈴木一真

梶原善

柄本明

ユースケ・サンタマリア

鈴木保奈美

スタッフ：

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA

