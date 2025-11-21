光る冬パフェライト2025食品サンプル制作体験

この体験では、樹脂粘土で作る白玉や、絞り袋を使った本格的な食品サンプルクリームデコレーションに加え、イチゴやサンタの飾りをあしらいながら、自分だけのオリジナル「光るパフェライト」を制作します。グラスの底にはぷにぷに素材のゼリーとLEDライトが仕込まれ、完成後は光るインテリアとしても楽しめる作品です。■ 開催期間2025年11月22日（土）～※限定100名／定員に達し次第受付終了・受付時間：10:00～17:00・所要時間：約1時間■ 会場食品サンプル専門店 デザインポケット 大阪本店〒542-0075 大阪市中央区難波千日前10-11■ 参加費4,980円（税込）（材料費・講習料込み）当日お持ち帰り■本体験の特徴・本格的な食品サンプル技法を楽しく学べる・3歳から参加可能で親子参加にも最適・季節感のある冬限定デザイン（雪だるま・サンタクロース）・完成作品はライト付きでインテリアにも活用可能初心者・お子様も大歓迎の人気ワークショップです。※対象年齢：3歳以上（保護者同伴可）■ お問い合わせ・ご予約📞 050-1726-0742HPからも予約受付可能

https://www.designpocket.net