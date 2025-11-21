株式会社ライフコーポレーションは、ライフ実店舗で取り扱っている生鮮食品や惣菜をAmazonを通じてご自宅などへお届けするサービスを提供しており、多くのお客様から大変ご好評をいただいております。

このたび、Amazonで2025年11月24日（月）0時00分から12月1日（月）23時59分（日本時間）にかけて開催される「Amazonブラックフライデー」に合わせ、Amazon上のライフネットスーパーでは、プライベートブランド商品など対象商品が表示価格から最大50％OFFになる「ブラックフライデー 特選セール」を開催いたします。一部商品は11月21日（金）からの先行セールにて販売を開始します。あわせて、ライフが厳選した商品を詰め込んだ「お楽しみ袋」や、ライフで人気の野菜や果物、お肉やお魚、お惣菜やチルド食品、日用品などの目玉商品をお値打ち価格で販売いたします。是非、この機会にAmazon上のライフネットスーパーでのお買い物をお楽しみください。

■Amazon上のライフネットスーパー2025年11月21日（金）０時00分から12月1日（月）23時59分（日本時間）までセールの詳細は下記URLからご覧いただけます。■キャンペーン細則※対象商品の表示価格はライフが独自に設定した販売価格です。※Amazon上のライフネットスーパー限定。販売価格は店頭と異なります。※詳細についてはキャンペーン開始時の特設ページをご確認ください。

■ネットスーパー サービス内容

■サービス内容対象エリアのAmazon会員のお客様は、ライフの店舗で取り扱っている新鮮な野菜や果物、精肉、鮮魚をはじめ、「ライフプレミアム」や「スマイルライフ」といったライフのプライベートブランド商品や日用品等、合計数千点の商品をAmazon.co.jpのWebサイトやAmazonショッピングアプリを使用してオンラインでご注文いただけます。ご注文後、ライフ店内の専門スタッフがお客様に代わって品質をチェックしながら商品を厳選し、Amazonの配送ネットワークにてご注文から最短2時間でお届けいたします。お届け時間は当日または翌日の12:00～22:00（※一部エリアは10:00～22:00、または12:00～20:00）で、2時間単位で指定可能です。また、一部エリアを除き追加料金500円で1時間単位でご指定いただけます。〈サービス概要〉■URL：www.amazon.co.jp/life (PC・モバイル共通）※Amazonショッピングアプリからも利用可能■取扱商品：生鮮食品、惣菜、日用品等■配送エリア：〈東京都〉23区、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、東久留米市、東村山市、東大和市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市〈神奈川県〉綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、茅ヶ崎市、藤沢市、大和市、横浜市、高座郡寒川町〈千葉県〉我孫子市、市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、佐倉市、白井市、千葉市5区（稲毛区、中央区、花見川区、美浜区、若葉区）、流山市、習志野市、船橋市、松戸市、八千代市、四街道市〈埼玉県〉上尾市、朝霞市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま市、狭山市、草加市、戸田市、所沢市、新座市、富士見市、ふじみ野市、吉川市、和光市、蕨市、入間郡三芳町〈大阪府〉池田市、大阪市、大阪狭山市、柏原市、堺市、泉大津市、和泉市、茨木市、交野市、門真市、四条畷市、吹田市、摂津市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、寝屋川市、羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市、三島郡島本町〈京都府〉宇治市、京都市、長岡京市、向日市〈兵庫県〉明石市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、神戸市、宝塚市、西宮市※それぞれ一部エリアを除きます。※配送可能エリアはサービス画面の「お届け先の選択」より、お届け先の郵便番号を入力しご確認ください。■お届け時間：12:00～22:00（※一部エリアは10:00～22:00、または12:00～20:00）〈当日または翌日の2時間単位で指定可能。また、一部エリアを除き追加料金500円で、1時間単位で指定可能。〉※ご利用条件、配送料、最低注文金額などの詳細はhttps://www.amazon.co.jp/fmc/m/20200004/?almBrandId=44Op44Kk44OVでご確認ください。※上記の価格は全て税込み表記です。※上記は全て2025年10月31日（金）時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

