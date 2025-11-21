リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表・兼城賢成）が運営する“朝食にこだわりぬいたホテル”『The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲』では、2025年12月1日（月）～1月31日（土）の期間、昨年の忘年会・新年会シーズンに好評を博した“二日酔いのための朝ラーメン”を、より二日酔いに効く一杯へ進化させた『二日酔い復活の麺神2.0』として提供いたします。

① BFH中洲で昨年好評だった“朝ラーメン”が、さらに二日酔いに効く一杯へ進化② トリュフ×しじみ×黄金鶏ガラの黄金比率。朝でも食べやすい贅沢スープ③ 管理栄養士監修 “二日酔い復活の7つのアドバイス”

『The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲』では、昨年の忘年会・新年会シーズンに“二日酔いのための朝ラーメン”として『二日酔い復活の麺神』を提供。提供時には「ガツンと来るのに優しすぎて沁みる」「まさに朝のための一杯」「二日酔いなのに食欲がアガる」など、多くのお客様から好評をいただき、再提供を望む声も寄せられました。その声を受け、今年はさらに二日酔いに効く方向へ進化させたアップデート版の提供を決定。トリュフ・しじみ・黄金鶏ガラスープのバランスを改良し、香り・旨み・後味の軽さを強化した『二日酔い復活の麺神2.0』として復活します。管理栄養士と総料理長が考え抜いて仕上げた、新たな“二日酔いのための朝ラーメン”。ぜひお試しください。

■ あの“二日酔いのための朝ラーメン”が進化して帰ってきた『二日酔い復活の麺神2.0』

ここでの「復活」は“二日酔いからの回復”を意味し、「麺神」は“ラーメンの神”を意味します。『二日酔い復活の麺神』という名前には、二日酔いのつらい朝に寄り添い、まるで救世主のように苦しみを癒す存在でありたいという想いが込められています。今回提供する『二日酔い復活の麺神2.0』では、このコンセプトをそのままに、二日酔いに効く成分と味わいの両面をさらに強化しました。しじみ成分は従来よりも増量し、より濃厚なしじみの旨みを感じられる仕上がりに。さらに新たにトリュフペーストを採用することで、トリュフの香りを一層引き立てています。黄金の鶏ガラスープには昆布と鰹節の旨みを重ね、朝でも食べやすく、後味は軽いのに深みのある味わいへと進化しました。そのほかにも、二日酔いに効果的な食材をバランスよく組み合わせた構成となっており、つらい朝でも無理なく食べられる“二日酔いから復活するための一杯”として、より完成度を高めています。

管理栄養士監修 “二日酔い復活の7つのアドバイス”

1．二日酔いには、しじみを摂るべし亜鉛や鉄分、タウリンが豊富に含まれており、回復をサポートする可能性があります。2．二日酔いには、梅干しを食べるべし塩分補給やクエン酸、食欲を刺激する作用が二日酔いに効果的です。3．二日酔いには、鶏ガラスープを飲むべし弱った肝臓の働きを整え、体調回復を助ける可能性があります。4．二日酔いには、生姜を摂るべし胃の不快感を和らげる効果があります。5．二日酔いには、温かいスープを飲むべし水分補給と同時に栄養も摂れ、塩分を含むものは脱水症状を和らげるのに役立ちます。6．二日酔いには、トリュフオイルを摂るべしトリュフオイルの特徴的な風味は、食欲を刺激し二日酔いの症状を緩和するといわれています。7．二日酔いには、蒸し鶏を食べるべし鶏肉にはビタミンB6が豊富に含まれており、体内でのアルコール代謝をサポートする可能性があります。

■ “朝からうまい冬”を堪能できる期間限定フェアも同時開催中

『The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲』では、2025年11月～2026年2月の期間、九州の“朝からうまい冬”を堪能できる「寒ブリフェア」と「冬の柑橘デザートフェア」を開催しています。冬に最も脂がのる九州産の寒ブリと、旬の九州産みかん・柚子を使用した香り豊かな柑橘スイーツを一度に味わえる、この冬だけの特別メニューです。当ホテルにご宿泊の際には、『二日酔い復活の麺神2.0』とあわせて、ぜひこちらもお楽しみください。

The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲 施設概要

The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲は、中洲川端駅から徒歩2分、博多川沿いに立地する134室の朝食特化型ホテルです。全室にシモンズ製のベッドを備えており、心地よい眠りと爽やかな目覚めを提供します。朝食ビュッフェでは、福岡県産の旬魚を使った海鮮丼、ブランド卵のフレンチトースト、こだわり卵かけご飯など、地元食材と自家製へのこだわりを存分に活かした料理を揃えています。 さらに2025年9月より、ホテル前にキッチンカー を常設。ご宿泊以外の方もBFHの朝食をご利用いただけるようになりました。 キッチンカーメニューには、賞味期限わずか100秒のふわとろフレンチトーストや、九州産華味鳥のココナッツカレー、福岡県産豚肉のピーナッツカレー、2種のプリン、自家製アイスクリームなどをラインナップし、毎朝7:00から11:00まで営業しております。

所在地：福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19電話：092-291-4123公式サイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu

The BREAKFAST HOTEL 施設一覧

■TheBREAKFASTHOTEL福岡天神所在地：福岡県福岡市中央区春吉3丁目23-3電話 : 092-737-4123公式Webサイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-tenjin

■The BREAKFAST HOTEL PORTO石垣島所在地：沖縄県石垣市登野城86電話: 0980-87-9010公式サイト：https://www.resorts.co.jp/ishigakijima

■The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島所在地：沖縄県石垣市大川217電話: 0980-84-2200公式サイト：https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima