日立社会情報サービスは、「ServiceNow(R) World Forum Tokyo 2025」に出展しました

株式会社日立社会情報サービス（以下、当社）は、2025年10月22日（水曜日）～23日（木曜日）に東京ビッグサイトで開催されたServiceNow Japan合同会社主催の「ServiceNow World Forum Tokyo 2025」に出展しました。本イベントは、AIを活用した業務改革やデジタルトランスフォーメーション（DX）の最新事例が集結する国内最大級のフォーラムです。当社は、日立グループの出展ブースにおいてServiceNow事業における取り組みの紹介をはじめ、「AI Agentsを活用したバックオフィス業務改革の実践」と題した講演を行いました。また、イベントに先立ち開催された「ServiceNow CreatorCon Hackathon 25」にエントリーし、クリエイティブ賞を受賞。イベント2日目に行われた授賞式にも参加しました。

講演は600名を超える方に聴講いただきました 日立グループの出展ブースの様子[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5268/table/236_1_c9f55ef758c91648058369c4e7860d63.jpg?v=202511220455 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/5268/table/236_2_cc1ccb91c67207c510687ea3837cf327.jpg?v=202511220455 ]

「ServiceNow CreatorCon Hackathon」とは、ServiceNow Japan合同会社が主催する開発コンテストです。今回は、「Where the world puts AI to work - AIエージェントをあなたのパートナーに」をテーマに開催され、28チーム 175名が参加しました。当社は、システム障害の検知から復旧、ナレッジ化までの一連の対応を自動化、AIエージェントがパフォーマンスの自己改善提案を実施するアプリケーションを開発し、「クリエイティブ賞」を受賞しました。

