【新シリーズ】美と恐怖が交錯する夜の物語―― 時を超えて心にそっと忍び寄る新しい読書体験。〈夜想絵物語〉2026年1月創刊！

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2026 年 1 月 22 日（木）（予定）より、朝ドラ「ばけばけ」で再び注目を集める小泉八雲の名作怪談に、現代の人気イラストレーターが新たな命を吹き込むシリーズ〈夜想絵物語（やそうえものがたり）〉を創刊いたします。

シリーズ〈夜想絵物語〉第一弾

『夜想絵物語 耳なし芳一』よりカバーラフ『夜想絵物語 雪女』よりカバーラフ

第一弾は 2026 年 1 月から 2 月にかけて二か月連続、全 4 冊の刊行を予定しています。

2026 年 1 月 22 日（木）全国発売予定

『夜想絵物語 耳なし芳一』 イラストレーター：おく

『夜想絵物語 雪女』 イラストレーター：水溜鳥

2026 年 2 月 24 日（火）全国発売予定

『夜想絵物語 ろくろ首』 イラストレーター：近日発表

『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』 イラストレーター：近日発表

『鎌倉殿の 13 人』公式イラストで話題を呼んだおく氏が描く、平家の亡霊が迫る荘厳なる恐怖。

そして、透明感あふれる女性像に定評のある水溜鳥氏が描く、凛とした静けさと美をたたえた雪

女。

時を超えて響き合う「恐怖」と「美」の競演を、ぜひご堪能ください。

2 月刊行の詳細、イラストレーターについては、近日トゥーヴァージンズ公式HP、もしくはトゥーヴァージンズ公式Xにて発表いたします。

※ラフイラストはイメージです。上記内容は、11 月下旬時点の予定であり、多少変更となる場合がございます。

※発売日は予定です。変更となる可能性がございます。

イラストレーター紹介

おく『夜想絵物語 耳なし芳一』

和のモチーフを独特な感性で描く大迫力の作品で人気を集めるイラストレーター・漫画家。

2022 年大河ドラマ『鎌倉殿の 13 人』公式サイトのイラストを担当したことでも話題を集めた。

X アカウント：@2964_KO(https://x.com/2964_KO)

Instagram アカウント：@29642_ko(https://www.instagram.com/29642_ko/)

水溜鳥『夜想絵物語 雪女』

北海道在住のイラストレーター。ファンタジーな世界や食べること、ファッション、旅行、動植物や歴史を好む。主な仕事に、『Fate/Grand Order』概念礼装やアニメのエンドカード、書籍の表紙や応援イラストなどの一枚絵や、upd8Vtuber の『デラとハドウ』のデラや専門学校札幌デザイナー学院オリジナルキャラクターの Primary vivi、その他の様々なキャラクターデザインをしている。書籍は『世にも奇妙なストーリー』シリーズ挿絵、『あやかし図書委員会』や『お姫様のドレスを描こう』イラスト担当。その他、展示会などにも積極的に参加。

X アカウント：@mizumizutorisan(https://x.com/mizumizutorisan)

中面ラフ一部紹介（『耳なし芳一』『雪女』より）

『夜想絵物語 耳なし芳一』ラフイラストより『夜想絵物語 耳なし芳一』ラフイラストより『夜想絵物語 耳なし芳一』ラフイラストより『夜想絵物語 雪女』ラフイラストより『夜想絵物語 雪女』ラフイラストより『夜想絵物語 雪女』ラフイラストより

※ラフイラストはイメージです。上記内容は、11 月下旬時点の予定であり、多少変更となる場合がございます。

書籍情報

『夜想絵物語 耳なし芳一』

著者：小泉八雲

イラスト：おく

予価：1,980 円（本体 1,800 円+税）

仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64P

ISBN：978-4-86791-072-6

発売日：2026 年 1 月 22 日（木）予定＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

Amazon予約ページ：https://amzn.asia/d/5VUmc39

『夜想絵物語 雪女』

著者：小泉八雲

イラスト：水溜鳥

予価：1,980 円（本体 1,800 円+税）

仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64P

ISBN：978-4-86791-073-3

発売日：2026 年 1 月 22 日（木）予定＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

Amazon予約ページ：https://amzn.asia/d/5CBxnob

※2026 年 2 月発売予定『夜想絵物語 ろくろ首』『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』の詳細については、近日発表いたします。

著者紹介

小泉八雲

1850 年生まれ。本名ラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn）。ギリシアに生まれ、父親はアイル

ランド出身のイギリス陸軍軍医。イギリスとフランスで教育を受け、1869 年に渡米し、各地で新

聞記者を務めた。1890 年「ハーパー」誌特派員として来日。松江中学教師に転じ、小泉セツと結

婚。熊本の五高に転任後、神戸に移り執筆に専心する。1895 年日本に帰化し、小泉八雲と改名す

る。その後、東京帝国大学、早稲田大学の講師として英文学を教え、精力的に日本紹介の筆をと

った。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb(https://x.com/twovirginspb)