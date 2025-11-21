CF Angels 株式投資型クラウドファンディング「アイファーム株式会社」第40号プロジェクトのご案内。 募集開始は11月25日(火) 12:00を予定
アイファーム株式会社は、株式会社CFスタートアップスを取扱業者として、株式投資型クラウドファンディングを次の日程で実施します。
事前開示日：11月21日（金）／ 募集期間：11月25日（火）～12月15日（月）
アイファーム株式会社は、アイスランドの再生可能エネルギーを利用する植物工場で、日本品種の美味しいいちごを生産し、欧州の消費者に提供しています。
下記、飯野社長からのメッセージです。
株式会社CFスタートアップス
当社は、世界の人たちがまだ知らない「本当においしい日本のいちご」を世界中の人へ届けるべく、事業に取り組んでいます。挑戦の舞台は欧州のアイスランド。欧州のデパートでは日本品種のいちごが１パック約1万円で販売されているケースもあります。『欧州のいちご市場』の規模は約5,000億円と拡大中であり、高品質かつ安定供給が可能な企業には大きなチャンスがあります。
再生可能エネルギーほぼ100％のアイスランド、Ai活用により制御された植物工場、そして高品質の日本品種いちご。この組み合わせにより、他社には実現できない有機かつ通年生産を可能にしました。
自然豊かなアイスランドには地熱発電と水力発電による安価な電力と暖房、日本と同じ軟水の天然水が存在します。クリーンな環境で生産された農産物はニーズも高く、その希少性から高値で取引されてもいます。
私たちのビジネスは、ディープテックを核にした次世代アグリテックモデルを構築しています。完全閉鎖型の植物工場により外部環境の影響を排除し、季節や天候に左右されず高品質・高収量を実現。苗ではなく種から育てる方式を確立し、病原リスクを大幅に低減、有機栽培を見据えた、環境負荷を抑えた栽培を実現します。AIで栽培データを解析し、最適な光量・養液・水分管理を実施することで、日本で大切に培われてきた繊細な味と香り、そして見た目の美しさを現地で再現しています。
社長からの事業紹介 :
https://www.youtube.com/watch?v=UekAJkzwszQ
プロジェクトの詳細はこちらから :
https://cfangels.jp/projects/40
CF Angelsへの投資家登録は無料。エンジェル投資家募集中
応募申込には事前のご登録が必要となりますので、投資家登録がお済みでない方は、お早めにご登録・審査をお済ませください。まだ投資家登録がお済みでない方は、以下よりご登録いただけます。
▼投資家本登録はこちら
https://cfangels.jp/investors/sign_up
※登録には審査がございます。
株式投資型クラウドファンディング「CF Angels」について
非上場会社の資金調達を実現する株式投資型クラウドファンディングプラットフォーム。登録投資家はプロによる厳正な審査を通過した、将来性豊かな非上場株式に投資ことができ、スマホからスタートアップの株主になることができます。
https://cfangels.jp/
株式会社ＣＦスタートアップスについて
名称：株式会社ＣＦスタートアップス
金融商品取引業者（第一種少額電子募集取扱業） 関東財務局長（金商）第3000号
加入認可金融商品取引業協会：日本証券業協会
契約紛争解決機関：証券・金融商品あっせん相談センター
投資者保護基金：未加入
代表取締役：臼井 均
所在地：東京都中央区新川一丁目21番2号 茅場町タワー5階
資本金：50,000,000円
事業内容：第一種少額電子募集取扱業、適格機関投資家等特例業務、コンサルティング事業
URL：https://www.cfangels.jp/
※当プレスリリースは、株式投資型クラウドファンディング「ＣＦAngels」の募集案件に関連する情報を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
なお、実際の投資に際しては投資に係るリスクをよくご確認の上のご判断をお願い致します。
※広告等に関する表示事項はこちら
https://cfangels.jp/terms/ads