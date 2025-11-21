敏感肌専門スキンケアブランド「シェルシュール」を展開する有限会社DSR（本社：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階、代表取締役：宮竹二郎）は、日ごろのご愛顧に感謝して、Amazon で 11月21日（金）0 時から 12月1日（月）23:59 にかけて開催される「Amazon ブラックフライデー」（先行セール期間含む）にて人気商品の割引キャンペーンを実施いたします。

■ブラックフライデーセール対象商品

『モイスチャーマトリックスNS』15％オフ

「モイスチャーマトリックスNS」は、ゆらぎやすい敏感肌のために開発された高保湿美容液。ヒトのうるおいバリア成分と同じ「ヒト型セラミド」を高濃度で配合し、肌のうるおい保持力をサポートします。乾燥による肌のかさつきや、季節の変わり目のゆらぎを感じやすい方にも、やさしい使い心地でご使用いただけます。定価 5,830円（税込）**セール価格 4,955円（税込）15％オフ**

『モイスチャーマトリックスVX』40％オフ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7ZDQS19

「モイスチャーマトリックスVX」は、敏感肌だけどもっと積極的な美肌ケアをしたいという方のために開発しました。バクチオールやビタミンCといった美肌成分を、刺激になりにくい絶妙なバランスで配合されているのが特徴。毎日続けられる美肌ケアで、理想のお肌をサポートします。定価 6,820円（税込）**セール価格 4,092円（税込）40％オフ**

『モイスチャーマトリックスIS』10％オフ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNBH2L5S

「モイスチャーマトリックスIS」は、肌荒れスパイラルを止めるために開発したセラミド美容液です。ヒト型セラミドもしっかり補えるけれど刺激になりにくい濃度で配合されています。日々のケアで、お肌の土台を整えていきます。定価 4,730円（税込）**セール価格 4,257円（税込） 10％オフ**

■老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMQLDNY8

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

■シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合- 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド- 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方- ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合- お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

■会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ代表者 ：宮竹 二郎本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階設立 ：2002年12月4日事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売資本金 ：300万円URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。元神戸大学バイオシグナル研究員。元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。化粧品・健康食品の開発。2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAA