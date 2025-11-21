Æ£ºêæÆ¡ßSCRAP¤Ë¤è¤ëÏÃÂê¤ÎÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ ¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡Ù ÂÔË¾¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤¬ËÜÆü¥ê¥êー¥¹¡ª
Á´À¤³¦¤ÇÎß·×1,490Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò´ë²èÀ©ºî¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²ÃÆ£Î´À¸¡Ë¤Ï¡¢½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSCRAP½ÐÈÇ¡×¤è¤ê2025Ç¯10·î8Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤êÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤ÎÆ£ºêæÆ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Åìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿È¯ÇäµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÎÆ°²è¤ò¡¢YouTube¤ÎSCRAP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü11·î21Æü(¶â)¤è¤ê12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢SNS´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ú¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡Ù¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://scrapshuppan.com/books/isho/
¢£ ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØµÕÅ¾Èþ¿Í¡Ù¤ä¡¢ÉñÂæ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¤ªÇß¤Ï¼ö¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®Àâ²È¡¢Æ£ºêæÆ¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ÎSCRAP¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆæ²ò¤ÌäÂê¡×¤¬»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë²£ÃÇ¤Î°Û¿§ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î8Æü(¿å)¤Î½ñÀÒÈÇÈ¯Çä¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¼ê·Ú¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£½ñÀÒÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¼Ô¼«¿È¤¬Ææ¤ò²ò¤±¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸»ú¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ¹¹¤ä¤·¤ª¤êµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Amazon Kindle¡¢³ÚÅ·Kobo¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Û¤«¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ È¯ÇäµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÎÌµÎÁ¸ø³«
Ê»¤»¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÎÆ£ºêæÆ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢10·î8Æü(¿å)¤ËÅìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿È¯ÇäµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÎÆ°²è¤ò¡¢YouTube¤ÎSCRAP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£ºêæÆ¤Î·Ý¿Í»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ëSCRAP¤ÎÀÄÌÚ¤¿¤Ä¤ä¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥ëー¥Ä¤äÁÏºî¤ÎÇØ·Ê¡¢Æ£ºêæÆ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¢£ SNS´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢SNS¤Ç¤Î´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡Ù¤Î´¶ÁÛ¡Ê½ñÀÒÈÇ¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇÌä¤ï¤º¡Ë¤ò¡Ö#°ä½ñÆæ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆInstagram¤Þ¤¿¤ÏX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¿Þ½ñ¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Æ£ºêæÆ¤Ë¤è¤ë¹ªÌ¯¤ÊÊª¸ì¤È¡¢SCRAP¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆæ²ò¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¤¿°Û¿§¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡Ù¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÈÆæ¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤à¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡ÙÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ ³µÍ×
◼︎¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸https://scrapshuppan.com/books/isho/◼︎ÆâÍÆÃç´Ö¤¬»Ä¤·¤¿¡¢ºÇ´ü¤ÎÆæ¡£¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤¿¤È¤¡¢¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ØµÕÅ¾Èþ¿Í¡Ù¡Ø¤ªÇß¤Ï¼ö¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®Àâ²È¡¢Æ£ºêæÆ¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡£¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ÎSCRAP¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÆæ²ò¤ÌäÂê¡×¤¬»ö·ï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë°Û¿§¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤¹¡£¡Ö½ÐÂêÊÔ¡×¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿16Ìä¤ÎÆæ¤ò²ò¤¡¢Æ³¤«¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö²ò·èÊÔ¡×¤Ø¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¢£¥¹¥Èー¥êーÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÈÆæÀ©ºî²Ý¡É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½®ÌÚ¤¬¼«»¦¤·¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤«¤é¡ÖÆæ²ò¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿Æ±Î½¤Î4¿Í¤Ï¡¢½®ÌÚ¤Î¼«Âð¤ËµÞ¹Ô¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î»à¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢¼¡¤ÎÆæ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¤¤¤¿»þ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¡¢16Ìä¤ÎÆæ²ò¤ÌäÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãç´Ö¤¬ºÇ´ü¤Ë»Ä¤·¤¿Ææ¤ò²ò¤¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ì¡ª◼︎ÇÛ¿®³«»ÏÆü2025Ç¯11·î21Æü(¶â)◼︎²Á³Ê1,320±ß(ÀÇ¹þ)◼︎ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢Amazon Kindle¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront¡Ë³ÚÅ·Kobo¥¹¥È¥¢¡Êhttps://books.rakuten.co.jp/e-book/¡Ë¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡Êhttps://booklive.jp/¡ËApple iBooks¡Êhttps://www.apple.com/jp/apple-books/¡Ë¢¨¥¢¥×¥ê¤Û¤«
¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çーÇÛ¿®
◼︎ÇÛ¿®ÀèSCRAP YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttps://www.youtube.com/@freemagazineSCRAP/videos◼︎ÅÐÃÅ¼ÔÆ£ºêæÆÀÄÌÚ¤¿¤Ä¤ä¡Ê»Ê²ñ¡Ë¢£»þ´ÖÌó60Ê¬◼︎ÇÛ¿®³«»ÏÆü2025Ç¯11·î21Æü(¶â)
¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡ÙSNS´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Þ½ñ¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¢£±þÊçÊýË¡①¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¤Þ¤¿¤ÏX¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー②¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ê½ñÀÒÈÇ¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤òÌä¤ï¤º¡Ë¤Î´¶ÁÛ¤ò¡Ö#°ä½ñÆæ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤ËInstagram¤Þ¤¿¤ÏX¤ËÅê¹Æ③¸åÆüÅöÁªÈ¯É½¡£ÃêÁª¤Ç¿Þ½ñ¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¢£±þÊç´ü´Ö2025Ç¯11·î21Æü(¶â)～12·î7Æü(Æü)¡Ø¤¢¤ëÆæ²ò¤ºî²È¤Î°ä½ñ¡Ù SNS´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸https://scrapmagazine.com/news/isho-share/
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓÆ£ºêæÆ¤È¤Ï
¸µ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îºî²È¡£²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¿ÀÍÍ¤ÎÎ¢¤Î´é¡Ù¡Ê³ÑÀî½ñÅ¹¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£ÂçÃÀ¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡ØµÕÅ¾Èþ¿Í¡Ù¡ÊÁÐÍÕÊ¸¸Ë¡Ë¡¢ÉñÂæ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¤ªÇß¤Ï¼ö¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºîÂ¿¿ô¡£¶áºî¤Ë¡ØÌ½ÅÚ¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÉÆß¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡Ê¥Ïー¥ÑーBOOKS¡Ü¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓSCRAP¤È¤Ï
¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁSCRAP¤Ç¤¹¡£SCRAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆæ²ò¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ì¤ëÂÎ¸³¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ù¡ÖSCRAP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapmagazine.com/¡ù¡ÖSCRAP¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/scrapmagazine
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓSCRAP½ÐÈÇ¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯6·î¡¢SCRAP¤Î½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¡Ö5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¥Ö¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬ºÇ¸å¤Ëµ¯¤³¤ë¡ª ¥¤¥é¥¹¥ÈÆæ²ò¤¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Ê¤É¡¢Ææ²ò¤ÀìÌç½ñÀÒ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯¹Ô¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÇ»Ì©¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜÍ£°ì¤ÎÆæ²ò¤¸¡Äê»î¸³¡ÖÆæ¸¡¡×¤ÎÂÐºöÌäÂê½¸¤âËèÇ¯È¯Çä¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ù¡ÖSCRAP½ÐÈÇ¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ http://www.scrapmagazine.com/shuppan/¡ÒSCRAP½ÐÈÇ¤Î´û´©½ñÀÒ¡Ó