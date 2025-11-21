新作ゲーム『クローズ×WORST TOP OF CROWS』事前登録を開始！
株式会社Gplanning（本社：東京都新宿区、代表取締役：山島 貴史）は、高橋ヒロシ原作 不良漫画の金字塔『クローズ』『WORST』シリーズ（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）を題材としたスマホゲーム最新作『クローズ×WORST TOP OF CROWS』の事前登録開始をお知らせします。原作コミックスはシリーズ累計発行部数が9,000万部を超える大ヒット作品です。
『クローズ×WORST TOP OF CROWS』ゲーム紹介
あの伝説が、アプリゲームとして再始動!!
累計発行部数9,000万部を超える
大人気不良漫画『クローズ』×『WORST』シリーズより
戸亜留市を舞台とした育成シミュレーションゲームが登場!!
■アツい男たちを特訓!!■
『クローズ』『WORST』シリーズの人気キャラクターたちが登場！
キャラクターを頂点（テッペン）に導けるかどうかは、プレイヤーとなるあなた次第!!
好きな能力を伸ばし、君だけの最強×最高のキャラクターを育てあげろ!!
■自分だけのオリジナルチームを結成!!■
特訓で育てたキャラクターたちを自由に組み合わせ、自分だけの最強チームを結成！
時代や作品の壁を越えた、オリジナルの最高チームを作り上げよう!!
■仲間たちと連合を結成し、全国制覇!!■
プレイヤー同士で連合を結成!!
最強のチームと仲間たちとの連携で
連合同士の抗争を勝ち抜き、全国制覇を目指せ!!
▼ストアでの事前登録はこちらから▼
https://app.adjust.com/1tl17l5v(https://app.adjust.com/1um04h7z)
（App Store／Google Play ストア）
▼ゲームの最新情報はこちらから▼
・ゲーム公式サイト
https://cxw-toc.jp/
・X公式アカウント（ID：@cxw_toc）をフォロー
https://x.com/cxw_toc
▼ゲーム概要▼
・タイトル名：『クローズ×WORST TOP OF CROWS』
・ゲームジャンル：育成シミュレーション
・対応OS：iOS 14以降、Android 9.0以上（予定）
※上記条件を満たしている場合でも一部端末ではご利用いただけない場合があります。
・価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）
・コピーライト：(C)高橋ヒロシ (秋田書店) 1991