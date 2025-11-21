開発者のためのマーケティング基礎 オンラインセミナー12月17日開催。株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年12月17日開発者のためのマーケティング研究協会

開発と営業・マーケティングの連携をより強め、より良い商品づくりにつなげたい──そんなニーズに応えるための4時間の実践セミナーです。

開発現場では、「要望には応えているのに提案に広がらない」「技術を活かしたアイデアがビジネスに結びつかない」「商品が売れない理由を部門間で押しつけ合ってしまう」といったお悩みが起こりがちです。背景には、生活者や市場の変化が加速し、技術力だけでは差別化しづらくなっている現状があります。

本セミナーでは、開発者の方が業務の中で活用できる“マーケティングの基礎視点”を、生活者・商品・市場の3つの観点からわかりやすく解説します。

何をつくるべきか、どの方向を目指すべきかを判断するための基準を持つことで、提案力の強化や開発の質向上につながります。

また、マーケティングの考え方を共有言語として持つことで、営業・マーケティング部門とのコミュニケーションがスムーズになり、組織全体で同じ方向を目指す基盤づくりにも役立ちます。



開発担当者はもちろん、チームをリードする管理職の方にもおすすめの内容です。技術と市場をつなぐ視点を身につけ、より高い価値を提供できる開発組織づくりをサポートいたします。

講師：森 行生 株式会社シストラットコーポレーション 代表取締役

1955年生まれ。米国デューク大学にてコンピュータ工学および経済学をダブル専攻し、 1978年卒業。大手嗜好品メーカー、外資系パッケージグッズメーカー、大手マーケティングコンサルティング会社などを経て、 1992年、ブランドおよび事業戦略に関するマーケティングコンサルテーションをおこなうシストラットコーポレーションを設立。

「プロダクトコーン理論」などを提唱。

著書『失敗から学ぶマーケティング』『ヒット商品を最初に買う人たち』『改訂・シンプルマーケティング』（SBクリエイティブ）などがある。

セミナープログラム：

０. 今、開発の現場でマーケティングを学ぶ理由とは？

１． 【生活者について】そんな人いるの？を回避するターゲットの決め方・絞り方

1) 良い商品が大勢の人に届かない理由は？

流行の広がり方と最初に狙うべきターゲット

2) 顧客の購買行動は“ライフスタイルや価値観”に左右される

２． 【商品について】商品の強みを内外から定義する

1) その技術は何の役に立つ？技術・使い方・商品のキャラクターをセットで考える

2) 商品の差別性・優位性・説得性・市場性を評価し、自社のプロダクトの方向性を決める

３． 【市場について】市場を理解し、開発の方向性を明確にする

1) 売れない理由はどこにある？を明確にし、開発・営業・マーケが協力できる体制へ

2) 企画・プロト段階からできる、良い商品の売り上げを伸ばすための戦略

４． 開発と生活者をつなぐ、アンケートデータの活用法

1) データ通りなのに上手くいかない！を回避する、人間のブレを見抜くコツ

開催概要：

開催日時：2025年12月17日（水） 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー ※期間限定アーカイブ動画配信あり

受講料：1名様 33,000円（税込）

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/