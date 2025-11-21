世界各国に展開する韓国発のスキンケアブランド「COSRX」は、2025年11月21日(金)17時よりスタートする「Qoo10メガ割」にて新商品をお得な価格で発売いたします。

新商品『RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム』

RXザ・ビタミンC23セラム発売後、約3年間のレビューやお客様の声を元に、より多くの方が使いやすい様にリニューアルした新商品です。メイン成分である、ピュアビタミンC23％配合や効果はそのままに、より使用感にこだわった処方へ改善しました。

RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム 販売価格：2,680円（税込）➜メガ割価格 2,010円（税込） 販売リンク： https://bit.ly/pr_vitamin01

◆リニューアルポイント

ピュアビタミンC独特の香りを排除

ピュアビタミンCの高濃度配合時に避けられなかったピュアビタミンC独自の香り。その発生原因を特定・除去し、代替成分を配合することで、不快感なく心地よくご使用いただける処方に進化しました。

より肌にやさしい処方へ

既存の商品も肌にやさしい処方でしたが、刺激の原因になる成分を取り除く事で、肌のコンディションや様々な肌質でも安心してお使いいただけるよう改良しました。

11/21～22まで限定のおまけがついてくる、 まとめ買いがオトク！2個セット 5,360円（税込）➜メガ割価格 3,750円 （税込）販売リンク： https://bit.ly/pr_vitamin02

11月13日発売の新商品“PDRNシリーズ”

11月13日に発売したばかりの、「PDRNシリーズ」。業界初*5種類のPDRN （サーモン、米、ツボクサ、海ぶどう、乳酸菌）を配合し、様々な肌悩みにアプローチする「５PDRNシリーズ」が今回のメガ割でお得な価格で登場します。この機会に是非お試しください。

5 PDRN B5 バイタル スージング トナー

容量：280ml価格：2,950円（税込）販売ページ：https://bit.ly/pr_pdrntonerデイリースキンケアに使えるPDRN化粧水。5種類のPDRNとパンテノール(B5)が、刺激を受けた肌をやさしく整え、本来の健やかな肌へ導きます。

5 PDRN コラーゲン インテンス バイタライジング セラム

容量：100ml価格：3,510円（税込）販売ページ： https://bit.ly/pr_pdrnserumデイリースキンケアに使えるPDRN美容液。5種類のPDRNと低分子コラーゲンが、肌の奥からハリを与え、本来の健やかな肌へ導きます。

5 PDRN ヒアルロン酸 バイタル ハイドレイティング ハイドロゲルマスク

容量：3枚入り価格：1,650円（税込）販売ページ： https://bit.ly/pr_pdrnmask5種類のPDRNと8種類のヒアルロン酸を配合したハイドロゲルマスク。有効成分が肌に届くほど透明に変化し、疲れてくすんだ肌をいきいきと整え、スペシャルケアを受けたように健やかでうるおいに満ちた肌へ導きます。

*自社調べ

COSRXはロフト、プラザ、@cosme、ハンズ、ショップイン、ドン・キホーテにて販売中です。お近くのオフラインショップでぜひCOSRXの商品をお試しください。また、COSRXの多様な特典やイベントに参加したい方は、公式アカウントをチェック！LINE公式アカウントも新規OPENいたしました！