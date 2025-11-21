「日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編」3.5つ星に認定（2025年11月）

ＪＢＣＣホールディングス株式会社

ＪＢＣＣホールディングス株式会社は、人材を最大限に活用するとともに、人材投資を加速させることで新たなイノベーションを生み出し、生産性を向上し、企業価値を最大化させることを目指す先進企業を選定する「日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編」において、3.5つ星に認定されました。

スマートワーク経営の調査は２０１７年から日本経済新聞社が実施しているもので、全国の上場企業と有力非上場企業を対象とし、人材活用、人材投資、テクノロジー活用の３要素によって星５段階で評価されます。



ＪＢＣＣグループでは、人材こそが企業成長に欠かせないとの考え方のもと、３か年の中期経営計画において、総額25億円の人材投資を計画し、実行しています。多様で柔軟な働き方を実現する人事制度、社員のライフイベントに応じた福利厚生制度を充実させており、社員が能力を最大限発揮し、生活の質を向上させることができる環境を整えています。

今年度は福利厚生を整理・体系化して「J-Care（ジェイケア）」と命名し、新たに社員が自ら行き先を選べる社員旅行制度も開始しました。また、現場主体のAI活用の取り組みを開始したほか、社内教育・キャリア形成のフレームワークとして昨年度開講した「ＪＢＣＣアカデミー」では、教育を通じたDX人材の育成にも取り組んでいます。



ＪＢＣＣグループは、すべての社員がいきいきと輝ける働き方を通じて、技術力を強化し、人的資本経営の推進に取り組んでまいります。