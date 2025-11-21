株式会社PHP研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、2025年11月11日に『婚活食堂のレシピ帖 季節のおつまみ52選』（山口恵以子 著/定価1,078円［税込］）を発売しました。社員食堂勤務の経歴を持つ作家・山口恵以子さんによる『婚活食堂』は、大人の人情小説で累計発行部数は40万部を超える人気シリーズです。本書は山口さん考案の『婚活食堂』に登場する料理を、おでん種の老舗・紀文食品の協力のもと完全再現。作中の料理の登場シーンも紹介されており、物語とグルメのどちらも楽しめるお得なオリジナル文庫です。

「お見合い43回全敗」と食堂勤務という経歴から生まれたシリーズ

著者の山口恵以子さんは、社員食堂で働きながら執筆活動を続け、2013年に松本清張賞を受賞した際には、「食堂のおばちゃん」が賞を獲ったことが話題となりました。『婚活食堂』シリーズ（PHP文芸文庫）は、『食堂のおばちゃん』シリーズ（ハルキ文庫）、『ゆうれい居酒屋』シリーズ（文春文庫）と共に、「食と酒」シリーズと総称される著者の代表作で、３つのシリーズの累計発行部数は130万部を超えています。中でも『婚活食堂』は、山口さんの「お見合い43回全敗」という経験と食堂勤務という経歴から生まれました。元・人気占い師の女将が営む「めぐみ食堂」に集まる、恋の悩みと空腹を抱えた常連客の人間模様を描く本作は、2023年には菊池桃子さんの主演でドラマ化もされ、現在、テレビ大阪で再放送中です。春キャベツとスモークサーモンの重ね漬け、塩豚の夏野菜巻き、春菊とキノコのサラダなど、物語に登場する季節に合わせた料理についてファンからは、「読むだけで食欲をそそる」という声も数多く寄せられています。

紀文食品の協力で実現した美味しいレシピ帖

『婚活食堂』の舞台「めぐみ食堂」の名物である「おでん」が、山口恵以子さんと紀文食品とのご縁をつなぎました。紀文食品の堤裕社長から「おでん屋を舞台にした小説『婚活食堂』の作者・山口さんと会ってみたい」という連絡を受けた同社の広報担当者が、弊社を介して山口さんにラブコール。山口さんも、紀文食品の看板商品「竹笛®」が大好物で、学生時代は、毎朝主食代わりに食べていたほどだったと本書で明かしており、「相思相愛」だったことから対面が実現しました。その後、紀文食品が運営するおでん専門WEBメディア「オデンガク」の連載として「婚活食堂――おでんと肴とお酒――」がスタート。作品中に登場するおでん一品と料理一品、それにお酒を組み合わせて写真とともに紹介する連載は、現在も同メディアの人気コンテンツとなっています。この連載を小説の最新刊『婚活食堂14』と同時にオリジナル文庫として刊行し、PHP文芸文庫創刊15周年に花を添える運びとなりました。

『婚活食堂14』『婚活食堂のレシピ帖』同時発刊記念 山口恵以子先生トーク＆サイン会を開催

『婚活食堂14』、『婚活食堂のレシピ帖』の同時発刊を記念して、山口恵以子先生のトーク＆サイン会を開催します。■2025年11月23日（日）枚方T-SITE 4F カフェスペース■2025年11月24日（祝・月）紀伊國屋書店 加古川店前 加古川図書館イベントスペース♦イベントの詳細は下記をご確認ください。【11/23（日）枚方T-SITE】 https://www.php.co.jp/news/2025/10/1123konkatu.php【11/24（月）紀伊國屋書店加古川店】https://www.php.co.jp/news/2025/10/1124kakogawa.php

『婚活食堂のレシピ帖』について

本書に収録したメニュー例

貧乏人のアスパラ合うおでん種：葱鮪合うお酒：「雑賀 純米吟醸」（九重雑賀）・冷酒※優しい甘味とピュアな酸、しっかりした骨格。料理を生かし、酒も生きる

著者略歴

山口恵以子（やまぐち・えいこ）1958年、東京都江戸川区生まれ。早稲田大学文学部卒業。松竹シナリオ研究所で学び、脚本家を目指し、プロットライターとして活動。その後、丸の内新聞事業協同組合の社員食堂に勤務しながら、小説の執筆に取り組んだ。2007年、『邪剣始末』で作家デビュー。2013年、『月下上海』で第20回松本清張賞を受賞。その他の著書に「婚活食堂」「食堂のおばちゃん」「ゆうれい居酒屋」シリーズや、『バナナケーキの幸福』『風待心中』『いつでも母と』などがある。

書誌情報

書名：婚活食堂のレシピ帖 季節のおつまみ52選著者：山口恵以子定価：1,078円(税込) 判型・製本・頁数：文庫判・並製・144ページ ISBN：978-4-569-978-90524-2レーベル：PHP文芸文庫発行：PHP研究所発売日：2025年11月11日

最新刊『婚活食堂14』について

できるだけ若い女性と結婚したい男性、絶対に専業主婦になりたい女性……婚活のさまざまな悩みを解きほぐす、人情グルメシリーズ。書名：婚活食堂14著者：山口恵以子定価：880円(税込) 判型・製本・頁数：文庫判・並製・272ページ ISBN：978-4-569-978-90523-5レーベル：PHP文芸文庫発行：PHP研究所発売日：2025年11月11日

https://www.php.co.jp/konkatu/