アドバンテック、オリエンタルモーター主催「MOTION MIRAI PARK」に出展
アドバンテック株式会社（本社：東京都台東区）は、2025年12月11日（木）～12日（金）に東京国際フォーラムで開催される、オリエンタルモーター株式会社主催の「MOTION MIRAI PARK」に出展します。本イベントは、モーションシステムの最新技術を集結させ、課題解決に導くソリューションを体験できる展示会です。
出展概要
アドバンテックブースでは、産業用PC（IPC）とEtherCAT通信を活用した高速同期制御システムを展示します。OVR3軸水平多関節ロボットをIPCから直接制御し、MRC Studioによるモーションプログラミングを実演。スマートファクトリーに求められる高精度・高効率な制御を、実機デモでご体感いただけます。
見どころ
・EtherCAT対応IPCによるリアルタイム制御 ・複数軸ロボットの高速同期デモ ・MRC Studioを用いた直感的なモーション設定 ・「Enabling an Intelligent Planet」をテーマにしたスマート製造ソリューション
イベント概要
日時 2025年12月11日（木）～12日（金） 10:00～17:00会場 東京国際フォーラム Eホール 主催 オリエンタルモーター株式会社詳細 事前登録の上ご参加ください(無料)https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0https://www.orientalmotor.co.jp/ja/products/exhibition/motionmiraipark?cpcode=A003-1https://orientalmotor-motionmiraipark.smktg.jp/public/application/add/32?cpcode=A003-1