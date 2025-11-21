全国約50店舗展開しているカレー専門店「100時間カレー」を運営する株式会社アークス（本社：東京都豊島区、代表取締役：米田周平）は、2025年12月1日(月)～2026年1月6日（火）の期間、『すにすて-SneakerStep Prod.STPR MUSIC(以下「すにすて」)』とのコラボレーションキャンペーンを全国の100時間カレーで実施いたします。このコラボキャンペーンは、「すにすて」が2025年12月から1月にかけ大阪・名古屋・東京にて開催するグループ初のワンマンライブ開催を記念して展開する特別施策です。

【キャンペーン概要】

■期間：2025年12月1日(月)～2026年1月6日(火)

■店舗コラボ詳細

https://100hourscurry.online/sneaker-step

『すにすて』のコラボカレーとコラボラッシーを販売！さらにコラボメニューをご注文のお客様には、オリジナルコラボコースターが１枚(全７種ランダム)がついてくる！！

☆すにすてコラボカレー -彩り野菜 -牛肉 -チーズ1,540円 税込（オリジナルコラボコースター１枚付）☆すにすてコラボラッシー -自家製ラッシー -ホイップクリーム -カラースプレー660円 税込（オリジナルコラボコースター１枚付）※コラボラッシーは、カレーをご注文のお客様のみご注文いただけます。※コラボラッシーは、一部取り扱いのない店舗がございます。

※一部店舗ではメニュー内容、価格が異なる場合があります。

■コラボ実施店舗一覧■

【北海道・東北】イオンモール下田店、イオンモール盛岡南店、イオンモール石巻店【関東】ジョイホンパーク吉岡店、イオンモール上尾店、モラージュ菖蒲店、ジョイフル本田宇都宮店、ららぽーと柏の葉店、ニッケコルトンプラザ店、アリオ蘇我店、セブンパークアリオ柏店、オリナス錦糸町店、グランツリー武蔵小杉店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、マルイファミリー溝口店【中部・北陸】ファボーレ富山店、イオンモール白川店、プライムツリー赤池店、イオンモール鈴鹿店【関西】アル・プラザ城陽店、イオンモール北大路店、セブンパーク天美店、あべのキューズモール店、イオンモールりんくう泉南店、ららぽーと堺店、神戸ハーバーランドumie店、TECC LIFE SELECT 尼崎店、イオンモール姫路リバーシティー店【中国・四国・九州】イオンモール倉敷店、広島レクト店、ジ・アウトレット広島店、ゆめタウン広島店、ゆめタウン東広島店、イオンモール広島府中店、フジグラン緑井店、エミフルMASAKI店、イオンモール福岡伊都店、イオンモール直方店、MARKIS 福岡ももち店、ゆめタウン佐賀店、みらい長崎ココウォーク店、カリーノ菊陽店、イオンモール鹿児島店※空港内店舗・球場などの特設店舗、デリバリー専門店では未実施となります。

■100時間カレー通販サイトでもコラボセットを販売

100時間カレー通販サイトでは2025年11月21日から先行販売開始!!

★オリジナルコラボコースター付セット 1,940円 税込

【セット内容】・コク美味カレー ４食・オリジナルコラボコースター1枚(全７種ランダム)

【すにすて-SneakerStep Prod.STPR MUSIC】

https://100hcurry.com/product/sneakerstep01/

テレビ番組「すとぷりnoりみっと」と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生した株式会社STPRに所属する7人組の2.5次元歌い手アイドルグループ。2025年4月に東京ドームでデビュー。メンバー7人（にしき、らお、だいきり、たちばな、ゆたくん、やなと、おさでい）それぞれの個性を生かしながら、歌、配信、ダンス、ボイス、エンタメなど幅広い活動を行っている。

■『100時間カレー』とは

https://sneaker-step.com/

～日本最大級カレーの祭典【神田カレーグランプリ】史上初のV2達成した本格欧風カレー～

ご家庭では再現が難しい、本格的な欧風カレーを提供する専門店です。100時間かけて作られるカレーは、一口でその深い味わいに驚かされること間違いなしです。香味野菜と果物にフォンドボーを溶け込ませ、自社配合の20種以上のスパイスを使い100時間かけて丁寧に作り上げたコク旨“欧風カレー”は日本最大級カレーの祭典“神田カレーグランプリ”、第4回（2014年）＆第6回（2016年）で優勝いたしました。2016年には過去最大の大差で2度目の優勝を果たし、“神田カレーグランプリ”史上初V2の快挙を成し遂げました。

『100時間カレー』 店舗概要

店舗一覧⇒https://100hourscurry.jp/shop/

■株式会社アークス

■会社名：株式会社アークス■会社HP：https//100hourscurry.jp/■設立：2010年4月28日■所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-35-12井戸ビル201■代表者：米田 周平■電話番号：03-6278-8190■事業内容:飲食店の経営、経営コンサルティング事業、レトルト食品の販売・宅配業■展開ブランド：『100時間カレーB&R』、『100時間カレーAMAZING』『100時間カレーEXPRESS』■店舗数：国内店舗数44店舗（2025年10月末時点）、海外店舗数3店舗（2025年10月末時点）■通販サイト：https://100hcurry.com/

