新たな進化を遂げたNinja ZX-10Rが待望の登場。レース専用モデルのご注文受付を開始いたします。

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、Ninja ZX-10Rレース専用モデルのご注文受付を開始いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/latest-news/1148/Ninja-ZX-10R

Ninja ZX-10Rレース専用モデル

※画像はABS仕様です。実際のモデルと仕様が異なります。

【レース専用モデルご注文受付開始のご案内】

ニューモデル「Ninja ZX-10R」、レース専用モデル特別発売のご案内です。ご注文受付期間には限りがございます。当モデルは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。また、ナンバーを取得するために必要な一切の書類は発行いたしません。

※販売可能台数上限に達し次第、受注を早期終了させていただく場合がございます。

【Ninja ZX-10R】

カワサキのフラッグシップスーパースポーツ、ZX-10Rがさらなる進化を遂げて登場。水冷並列４気筒エンジンは、高回転域までシャープに吹け上がり、様々なシーンで卓越した加速性能を発揮します。左右のフロントカウルに備えたウイングレットは、空力特性の向上に加えて戦闘的なスタイルを強調。これに合わせて、前後サスペンションのセッティングだけでなく、シャシーのジオメトリーにも最適化が施され、コーナリング時の接地感や高速域での安定性が向上しました。アグレッシブで洗練されたデザインと、繊細な操作感覚を併せ持ち、マシンとライダーが一体となるダイナミックな走りを実現します。

■主な特長

・高回転域まで力強く吹け上がるシャープな出力特性の水冷4ストローク並列4気筒エンジン

・より精緻なトラクションコントロールやクイックシフターと連携の電子制御スロットルバルブ（ETV）

・IMU（慣性計測ユニット）ベースの電子制御システムKTRC（トラクションコントロール）、KLCM（ローンチコントロール）など

・レース由来のサスペンションで安定性と接地感を両立したSHOWA製BFFフロントフォーク & BFRC-liteリアショック

・ツインチューブ構造を採用したオーリンズ製の高性能ステアリングダンパー

・戦闘的な印象を与えるウイングレットと鋭角なカウル造形が織りなすアグレッシブなスタイリング

・クラッチ操作不要でのアップ・ダウンシフトが可能なクイックシフター（KQS）

・音声コマンド機能搭載のスマートフォン連携に対応し、視認性と先進感を両立したフルカラーTFTメーター

■従来モデルからの主な変更点

・新デザインのフロントカウルに左右ウイングレットを装備し、ダウンフォースと操安性を向上

・ウイングレットによる前輪荷重増加に最適化する形で、シャシージオメトリーとサスペンション設定をリファイン

・レース車両を彷彿とさせる鋭さと空力性能を融合させたスタイリング

・最新ハイグリップストリートタイヤ「BATTLAX RACING STREET RS12」を装着

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/842_1_2995db1d6bf6cedf9072c18c3d5a06d3.jpg?v=202511220126 ]

※受注生産のため、締切後の受注はできませんのでご注意ください。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。また、ナンバーを取得するために必要な一切の書類は発行いたしません。

※当モデルは保証（クレーム）の対象外商品です。

※当モデルはU.S.カルフォルニア仕様となります。

※当モデルはレース専用モデルとして、ABSは搭載しておりません。

※画像は出荷される状態とは異なる場合があります。

※車体カラーは撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-842-0a71db8366bfab920ec6f20e611942b3.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

