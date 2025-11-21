昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校（校長 真下峯子：東京都世田谷区）は、一般社団法人技術同友会による「第11回女性技術者育成功労賞」において、「組織優秀賞」を受賞しました。この賞は、女性技術者の活躍を推進・支援するために、女性技術者の育成に顕著な成果を上げた個人及び組織を表彰するものです。■ 第11回女性技術者育成功労賞の表彰者発表について：https://jaotex.or.jp/news#1000 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校では、学校の大きな目標として、生徒のキャリア選択支援を掲げています。2021年度にスーパーサイエンスコースを設置し、ほとんどの生徒が文系を志望する進路選択からの脱却を図りました。スーパーサイエンスコースでは、生徒の成長ロードマップを策定し、カリキュラムを設計しました。 また、IT企業や団体、理系大学と提携し、全ての生徒にさまざまなSTEM分野*の職業に関わるプログラムを提供しています。今回の受賞では、コースを問わず生徒たちのサイエンスマインドを育み、キャリアの選択肢を広げていく取り組みやその成果が評価されました。* 科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Mathematics)を統合的に学ぶ教育手法

女性技術者育成に関わる具体的な活動と外部機関との連携実績 （昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校）

■ 三菱みらい育成財団助成（2023～2025）■ 文部科学省DXハイスクール助成(2024、2025）■ 山田進太郎財団とのコラボレーション■ 芝浦工業大学工学部との連携によるインターンシップ、アントレプレナーシップ （2023～2025）■ 福井県立大恐竜学部とのコラボレーションによる恐竜プロジェクト2025 ほか

