株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：東京都豊島区 代表取締役：堤 聡）は、新刊「バンドスコア アニメ『ガールズバンドクライ』vol.3」を、2025年12月22日に発売いたします。

アニメ「ガールズバンドクライ」のバンドスコアの第3弾が登場です。トゲナシトゲアリ2ndアルバム『棘ナシ』収録曲「闇に溶けてく」「蝶に結いた赤い糸」や、EP「小指立てませんか」収録曲のバンドスコアに加え、「さよならあの日のメロディ（ミネ）」のギタースコアをフルサイズで収載。【収載曲】闇に溶けてく（トゲナシトゲアリ）／蝶に結いた赤い糸（トゲナシトゲアリ）／碧いif（トゲナシトゲアリ）／無知のち私（トゲナシトゲアリ）／渇く、憂う（トゲナシトゲアリ）／吹き消した灯火（トゲナシトゲアリ）／生きて生きてゆく（トゲナシトゲアリ）／臆病な白夜（トゲナシトゲアリ）／最期の禱り（トゲナシトゲアリ）／さよならあの日のメロディ（ミネ）-全10曲-

【商品詳細】

バンドスコア アニメ『ガールズバンドクライ』vol.3

定価：4,400円(10％税込)仕様：B5判縦/156ページ発売日：2025年12月22日ISBN：978-4-636-12144-5商品コード：GTL01102520https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102520

【既刊好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817308546

バンドスコア アニメ「ガールズバンドクライ」vol.2

定価：4,400円(10％税込)仕様：B5判縦/172ページISBN：978-4-636-11620-5商品コード：GTL01101967https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01101967

バンドスコア アニメ「ガールズバンドクライ」

定価：4,400円(10％税込)仕様：B5判縦/172ページISBN：978-4-636-11474-4商品コード：GTL01101818https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01101818

