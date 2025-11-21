砂の惑星で繰り広げられるサバイバルRPG『Dune: Awakening』が、期間限定の無料プレイを過去最大の割引と共に提供開始

Proxima Beta Pte. Ltd.

Funcomは、2025年11月20日（木）より『Dune: Awakening』の無料プレイ開始と、通常版の25％割引を実施いたします。フレメンを探すために広大なハガ盆地マップ上を探索し、香料を味わいたいプレイヤーは、11月27日（木）まで本作を10時間無料でプレイいただけます。これまでの無料プレイとは異なり、今回はお好きなサーバーを選び、既存プレイヤーと遊ぶことができます。また、本期間中に行われたプレイ進行内容は12月1日（月）までに25％オフでゲームを購入することで、全て引き継がれます。

今年6月の発売以降、新たなストーリー、契約、アイテム、戦闘の改善、イベント、進行の多様性 、QoLの向上、安定性とパフォーマンスの向上など、数々の新コンテンツ追加と改良が行われ、今後もさらに多くの進化が予定されています。『Dune: Awakening』をプレイする絶好のタイミングをどうぞお見逃しなく！

日本語版公式X

https://x.com/duneawakeningjp(https://x.com/duneawakeningjp)

日本語版公式ウェブサイト

https://duneawakening.com/ja/(https://duneawakening.com/ja/)

英語版公式SNS

X：https://x.com/DuneAwakening

Facebook：https://www.facebook.com/DuneAwakening

Instagram：https://www.instagram.com/duneawakening/

TikTok：https://www.tiktok.com/@duneawakening

Discord：https://discord.com/invite/duneawakening

Funcomについて

Funcomは、PCおよびコンソール向けゲームの開発と販売を行っています。1993年の創業以来、20以上のタイトルをリリースし、優れたエンターテインメントを提供し続けています。代表作には、『Conan Exiles』、『Metal: Hellsinger』、『Aloft』、『Dune: Spice Wars』、『Secret World Legends』、『Age of Conan: Hyborian Adventures』、『The Longest Journey』、『Anarchy Online』、『Dreamfall: The Longest Journey』などがあります。Funcomに関する詳細はwww.funcom.com(https://www.funcom.com/)をご覧ください。

LEGENDARY ENTERTAINMENT について

LEGENDARY ENTERTAINMENT（レジェンダリー・エンターテインメント）は、映画（レジェンダリー・ピクチャーズ）、テレビ・デジタル（レジェンダリー テレビジョン＆デジタルメディア）、コミック（レジェンダリー・コミックス）の各部門を持ち、世界中の視聴者にコンテンツを所有、制作、運用する大手メディア企業です。レジェンダリーは、大規模上映作品のライブラリを構築し、世界で最も人気のあるIPを含む高品質のエンターテインメントを一貫して提供するブランドとしての地位を確立しています。レジェンダリー・ピクチャーズ関連の作品は、全世界で約200億ドルの興行収入を達成しています。詳細については、以下をご覧ください。

https://www.legendary.com

フランク・ハーバートについて

フランク・ハーバート（1920年-1986年）は、SF文学史上最も愛される小説『デューン』の作者であり、同作はヒューゴー賞およびネビュラ賞を受賞しました。彼は多才で、複雑な思考を持つ人物でした。その集大成ともいえる『デューン』は、あらゆるジャンルの中でも最も多層的で奥深い作品のひとつとして知られています。昨今、『デューン』はこれまで以上に人気を集め、新たな読者が次々と物語の魅力に触れ、友人に薦めることでその輪が広がり続けています。本作は40以上の言語に翻訳され、世界中で数千万部以上の売り上げを達成。現在、彼の文学的遺産は息子のブライアン・ハーバートと、孫のキム・ハーバート、バイロン・メリットによって管理されています。