【SNSキャンペーン】Ohuhu新製品＜アクリルマーカー30色＞が当たる！プレゼントキャンペーン開催中

写真拡大 (全4枚)

サウザンドショアス株式会社

人気イラストマーカーや画材を展開するOhuhu(オフーフー)は、新製品［アクリルマーカー30色セット］が当たる！プレゼントキャンペーンを開始しました。





【アクリルマーカー30色セット】


▼アイテム詳細


・https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGXKQM6B　(ラウンドチップ)


※景品の筆タイプは12月以降発売予定



■大容量インクが魅力 ■


- マットな水性インクを採用し、重ね書きができることもポイント
- 発色も鮮やかでデコレーションにも活躍します
- 紙、キャンバス、石、木材、ガラス、セラミック、布、金属他。幅広い素材に対応

フォロー＆キャンペーン投稿のリポストをしていただいた方の中から、


抽選で3名様に当たります！



これからのホリデーギフトにもぜひ


沢山のご応募お待ちしております。



キャンペーン詳細▼


https://x.com/Ohuhu_JP/status/1991672914643664936



［応募方法］


１.Ohuhu公式X（@Ohuhu_JP）をフォロー


https://x.com/Ohuhu_JP


２.キャンペーン投稿をリポスト


https://x.com/Ohuhu_JP/status/1991672914643664936



［応募締切］2025年11月30(日)まで


※当選通知はDMにてご連絡致します







【会社概要】https://www.thousandshores.jp
サウザンドショアス株式会社 Thousand shores Inc.,は2010年にアメリカのイリノイ大学とワシントン大学出身の博士二人によって設立されたグローバル・ハイテク・ベンチャーで、豊富な技術陣と蓄積されたノーハウと先端テクノロジーを活用して、高品質なPCやモバイル周辺機器の開発を行っています。日本、アメリカ、カナダ、イギリス、スペイン、ドイツはじめ20数か国向けに700を超える製品を提供しています。