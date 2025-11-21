テイラー、シリーズAラウンドを3,700万ドルに拡大し完了。独立系および金融機関系VC、グロース投資家、大手金融機関にも調達先を拡大

テイラー株式会社

ヘッドレスERPプラットフォームを提供するTailor Technologies, Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、代表：柴田陽）は、シリーズAの追加クローズを実施し、累計3,700万米ドル（約55億円）の資金調達をもってシリーズAラウンドの調達を完了したことを発表しました。今回新たに、独立系VCのi-nest capitalおよびALPHA、金融機関系VCのフコクCVCファンド、グロース投資家のJPインベストメント（※）ならびに、大手金融機関の三井住友信託銀行が出資。シードラウンドからの既存投資家であるグローバル・ブレインおよびグロービス・キャピタル・パートナーズも追加出資を行いました。

※JPSグロース・インベストメント投資事業有限責任組合

Tailorは、モノリシック（単一構造）な従来型ERPに代わる柔軟なモジュール型アーキテクチャを提供し、企業が自社に最適な業務システムをAPIで自由に構成できる「コンポーザブルERP」を実現します。Tailorのヘッドレスアーキテクチャは、APIファーストの設計によりデータとロジック層をUIから分離し、業務プロセスやユーザー体験の柔軟なカスタマイズを短期間で実現します。また、標準機能、カスタマイズ機能問わずにネイティブにMCP（Model Context Protocol）に対応し、Tailor側の追加工数なしで他社製AIエージェントとの連携が容易となり、AIによるインテリジェントな業務自動化を支援します。

この資金調達により、Tailorは柔軟でモジュール化されたERPプラットフォームの開発を加速し、国内外のエンタープライズ企業への導入をさらに推進していきます。

Tailor（テイラー）について

Tailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」と、「Tailor Platform」上に構築された世界初(*1)のHeadless ERP（APIベースのERP製品）を、変化に強く、迅速に対応できる業務オペレーション基盤として、エンタープライズ企業向けに提供します。Tailorのコンポーザブルアーキテクチャにより、在庫、購買、出荷、会計、オムニチャネル管理といった業務モジュールを柔軟に組み合わせ、従来のERPにありがちな制約を排除。スキーマ駆動・APIファーストな設計により、自社独自のUI構築や既存システム連携が可能で、AI時代のスピード感をそのまま大企業のDXにもたらします。

【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】

会社名：Tailor Technologies, Inc.（テイラーテクノロジーズ）

代表者：CEO 柴田 陽

住所：米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

URL：https://www.tailor.tech

【テイラー株式会社（日本法人）概要】

会社名：テイラー株式会社

代表者：代表取締役 柴田 陽

本店：東京都港区

設立：2021年7月19日

親会社：Tailor Technologies, Inc. (100%)

URL：https://jp.tailor.tech

*1: 当社調べ