はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入る！ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にて「SODA×Pickzy 狩野翔 オンラインくじ」の販売が開始！
SODA×Pickzy 狩野翔 オンラインくじ
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2025年11月21日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、「SODA×Pickzy 狩野翔 オンラインくじ」の販売を開始いたしました。
「大人女子のためのVISUAL&INTERVIEW MAGAZINE」をテーマにぴあより年6回刊行する定期雑誌『SODA』とのコラボくじとなります。
ぴあオンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）
オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay決済
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）
【SODA×Pickzy 狩野翔 オンラインくじ】
TVアニメ『東京リベンジャーズ』松野千冬役などでお馴染みの声優 狩野翔がオンラインくじに登場！
『SODA』(2026年1月号)で撮り下ろした写真を使用した今回限定のオリジナルグッズやリクエストボイスメッセージを多数ご用意しました。
販売期間：2025年11月21日（金）12:00～2025年12月15日（月）23:59
販売価格：880円(税込)/1回 8,800円(税込)/10回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/56
※このくじはどなたでもご参加いただけます。
SODA×Pickzy 狩野翔 オンラインくじ 賞品
＜A賞＞リクエストボイスメッセージ
＜B賞＞直筆サイン入りチェキ（20枚限定）
＜C賞＞SODAアザーカットアクリルスタンド（全3種）
＜D賞＞撮り下ろし シチュエーションボイス(全10種)
＜E賞＞SODAアザーカット デジタルデータ（全10種）
＜Wチャンス賞＞直筆サイン入りSODAアザーカットポストカード
下記期間中に「10回引く」をご購入いただいた方の中から各10名様に、直筆サイン入り SODAアザーカット オリジナルポストカードをプレゼント！
【第1期】11/21(金)～11/25(火)
【第2期】11/26(水)～11/30(日)
【第3期】12/1(月)～12/5(金)
【第4期】12/6(土)～12/10(水)
【第5期】12/11(木)～12/15(月)
※各期間ごとにポストカードのデザインが異なります。
※「E賞：SODAアザーカット デジタルデータ(全10種)」のうち5種を使用したポストカードとなります。
※Wチャンス賞の当選は発送をもって代えさせていただきます。
【プロフィール】
狩野翔（かりのしょう） 埼玉県出身。東京俳優生活協同組合所属。
主な出演作に、『アイドルマスター SideM』（神谷幸広役）、『東京リベンジャーズ』（松野千冬役）、『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』（フラン役）、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima＋』（キアロ役）など、アニメ・ゲームを中心に幅広い作品で活躍している。
【SODA出版概要】
タイトル：『SODA 2026年1月号』
判型：A4ワイド版／100頁 発売日：2025年11月21日
価格：特別定価1,100円（本体1,000円＋税）
発売・発行：ぴあ株式会社 発売：全国の書店、ネット書店にて