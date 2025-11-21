株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊『ピアノソロ ベストヒットランキング総集編 ～2025-2026～』を、2025年11月29日に発売いたします。

2025年も、話題曲がたくさん登場しました。 ぷりんと楽譜で人気の曲や、カラオケでよく歌われた曲など、各種ランキングから“2025年によく聴かれた25曲”を厳選収載。 編集部のひとことコメントとともに、今年の音楽シーンを振り返ります。 フルサイズ＆原曲キーで、弾きごたえのある中級ピアノソロアレンジ。 2025年だけでなく、2026年も楽しめる一冊です。【収載曲】GOOD DAY(Mrs. GREEN APPLE）／夏の影(Mrs. GREEN APPLE）／Carrying Happiness(Mrs. GREEN APPLE）／ライラック(Mrs. GREEN APPLE）／How-to(Mrs. GREEN APPLE）／Soranji(Mrs. GREEN APPLE)／JANE DOE(米津玄師/宇多田ヒカル）／IRIS OUT(米津 玄師）／太陽が昇らない世界(Aimer）／残酷な夜に輝け(LiSA）／空(BE:FIRST）／夢中(BE:FIRST）／Luminance(原摩利彦 feat. 井口 理）／いちについて(あいみょん）／幕が上がる(back number）／らしさ(Official髭男dism）／修羅(ヨルシカ）／Blue Jeans(HANA）／ハレンチ(ちゃんみな）／それもいいね(Wakeys）／クスノキ(福山 雅治）／One more time,One more chance(山崎 まさよし）／夏色花火(Snow Man）／ある未来より愛を込めて(back number）／笑ったり転んだり(ハンバート ハンバート）-全25曲-

【商品詳細】

ピアノソロ ベストヒットランキング総集編 ～2025-2026～

定価：2,420円(10％税込)仕様：菊倍判縦/176ページ発売日：2025年11月29日ISBN：978-4-636-12342-5商品コード：GTP01102714https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102714

【既刊 好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310136

ピアノソロ ベストヒットランキング ～2025年上半期編～

定価：2,420円(10％税込)仕様：菊倍判縦/180ページISBN：978-4-636-12107-0商品コード：GTP01102472https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102472

ピアノソロ やさしく弾ける ベストヒットランキング ～2025年上半期編～

定価：2,310円(10％税込)仕様：菊倍判縦/112ページISBN：978-4-636-12108-7商品コード：GTP01102473https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102473

ピアノソロ ベストヒットランキング 今弾きたい！人気の3アーティスト セレクション

定価：2,310円(10％税込)仕様：菊倍判縦/168ページISBN：978-4-636-11773-8商品コード：GTP01102130https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102130

