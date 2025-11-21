TBS「クレイジー・ジャーニー」でも話題爆発！ 甲本ヒロト氏絶賛『蟻客 アリと共に生きる虫たち』、好評発売中！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年11月19日（水）に『蟻客 アリと共に生きる虫たち』（著者：小松貴、島田拓、丸山宗利）を発売いたしました。
発売にあわせ、Amazonおよび昆虫専門店3店舗で購入された方には、限定ポストカードをプレゼント。また、著者3名による書籍の魅力を直接体験できるリアルイベントを2025年12月6日（土）に開催いたします。
■蟻客（ぎきゃく）とは「アリの巣にすむお客さん」のこと
読み方は「ぎきゃく」です。アリの巣にすむお客さん、アリと共生する生物、好蟻性生物のことをいいます。たとえば、シジミチョウやハネカクシなどの生きもののことです。
蟻客は下記のような特徴をもっています。
- アリの巣の中で攻撃をかわし、餌を奪い取る
- アリが発する化学物質を盗聴する
- 自らの化学物質でアリの行動を操作する
■どんな写真集？
本書は、アリと蟻客300種以上を、世界中をめぐり15年以上かけて収集した写真集です。
餌をねだる、かすめる、与えあう、捕食に寄生、そっくりな擬態……。アリが社会をつくる昆虫だからこそ現れた「蟻客」の不思議が多数紹介されています。
世界初公開となる写真、新発見や新種（未記載種）、これまでカメラに捉えられてこなかった決定的瞬間が満載です。
TBS「クレイジー・ジャーニー」でも一部が紹介された撮影旅の裏側を語るコラムも必読です。
他では決して見られない世界初公開の写真を多数収録した、昆虫好きや奇書好きを圧倒する代えがたい一冊です。ぜひお手に取ってご覧ください。
クサアリの行列のケシキスイ
糞で育ちツムギアリの巣に侵入するハナムグリ
グンタイアリ属の行列のエンマムシ
ナベブタアリに擬態するクモとツノゼミ
■甲本ヒロト氏との特別対談が実現！
本書の発売を記念して、昆虫好きとして知られる甲本ヒロト氏との対談を行ないました。
ダ・ヴィンチwebにて本日公開！ どうぞお見逃しなく！
https://ddnavi.com/article/1304531/a/
■発売記念イベント2025年12月6日（土）開催！ チケット発売中！
本書の刊行を記念し、2025年12月6日（土）に著者3名が登場するリアルイベントを開催します。チケットは下記よりご確認ください。この機会をお見逃しなく！
出演者：小松貴、島田拓、丸山宗利
開催日時：2025年12月6日（土）
（1）午前の部｜11:00～12:00
（2）午後の部｜14:00～15:00
※終了後、サインお渡し会を実施します。
会場：ところざわサクラタウン ホールB
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目31番地3
発売記念イベントの詳細・チケット購入はこちら
https://yomeruba.com/campaign/event/entry-93185.html
お問い合わせ先
「カドスト」お問い合わせフォーム＞＞(https://store.kadokawa.co.jp/shop/contact/contact.aspx)
※かならず「『蟻客』発売記念イベントについて」とご明記ください。
※イベント当日は対応ができませんので、ご不明な点につきましては、かならず前日12時までにお問い合わせください。
※欠席のご連絡は不要です。
※サポートは日本国内に限ります。
■購入特典（ポストカードセット）付き商品はこちらから！
Amazon購入特典と昆虫専門店購入特典の計2種をご用意しました。どちらもポストカード5枚1セットで、それぞれデザインが異なります。
＜Amazon特典＞
特典：ポストカード5枚付き
https://amzn.asia/d/cBSfAek
※予定数量に達し次第、販売終了となります。
＜各昆虫専門店特典＞
うみねこ博物堂：http://hakubutsudo.shop-pro.jp/?pid=188454898
むし社：https://www.mushi-sha.co.jp/
昆虫文献 六本脚：http://kawamo.co.jp/roppon-ashi/sub2028.html#1
※予定数量に達し次第、販売終了となります。
※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。
▶著者プロフィール
小松 貴（こまつ・たかし）
昆虫学者。1982年生まれ。専門は好蟻性昆虫。信州大学大学院総合工学系研究科山岳地域環境科学専攻・博士課程修了。博士（理学）。2016年より九州大学熱帯農学研究センターにて日本学術振興会特別研究員PD。2017年より国立科学博物館にて協力研究員を経て、現在在野。
著作に『裏山の奇人‐野にたゆたう博物学』（東海大学出版部）、『陸の深海生物‐日本の地下に住む生き物』（文一総合出版）、『昆虫学者はやめられない』『怪虫ざんまい‐昆虫学者は今日も挙動不審‐』（ともに新潮社）など多数。
X：https://x.com/stylogaster1
島田 拓（しまだ・たく）
子どものころからの動物、昆虫好きが高じて、大人になってからはペットショップや動物園に勤務後、2001年にアリ通販専門店「AntRoom」を開業。アリ探求家として、日本をはじめ世界を旅してアリを探している。
著書に『アリのかぞく（かがくのとも絵本）』（共著、福音館書店）、『アリの巣のお客さん』『アリのくらしに大接近』（共著、あかね書房）、『アリとくらすむし』（ポプラ社）、『アリの巣の生きもの図鑑』（共著、東海大学出版会）など多数。
X：https://x.com/antroom_taku
丸山 宗利（まるやま・むねとし）
1974年東京都出身。昆虫学者。北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。博士（農学）。国立科学博物館、フィールド自然史博物館（シカゴ）研究員を経て2008年より九州大学総合研究博物館助教、2017年より准教授。アリと共生する昆虫を専門とし、国内外で数々の新種を発見。より簡易な深度合成写真撮影法を考案し、研究のかたわら、さまざまな昆虫の撮影を行う。
『角川の集める図鑑 GET! 昆虫』、『驚異の標本箱‐昆虫‐』『神秘の標本箱‐昆虫‐』（ともにKADOKAWA）など監著書多数。2024年「動物学教育賞」を受賞。
X：https://x.com/dantyutei
▶書誌情報
『蟻客 アリと共に生きる虫たち』
著者：小松貴、島田拓、丸山宗利
発売日：2025年11月19日（水）
定価：6,050円（本体5,500円＋税）
仕様：A4変形判／上製／オールカラー／216頁
ISBN：978-4-04-116104-3
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/general/book/322412000697.html)
▶関連書籍
『驚異の標本箱 ー昆虫ー』
著者：丸山宗利、吉田攻一郎、法師人響
発売日：2020年10月16日
定価：5,280円（本体4,800円＋税）
仕様：A4変形判／160頁
ISBN：978-4-04-109434-1
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/child-practical/cabinet/322001000402.html)
『神秘の標本箱 ‐昆虫‐』
著者：丸山宗利、吉田攻一郎、法師人響
発売日：2024年12月11日
定価：5,500円（本体5,000円＋税）
仕様：A4変形判／160頁
ISBN：978-4-04-115134-1
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/child-practical/cabinet/322403000654.html)