TBS「クレイジー・ジャーニー」でも話題爆発！ 甲本ヒロト氏絶賛『蟻客 アリと共に生きる虫たち』、好評発売中！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年11月19日（水）に『蟻客 アリと共に生きる虫たち』（著者：小松貴、島田拓、丸山宗利）を発売いたしました。

発売にあわせ、Amazonおよび昆虫専門店3店舗で購入された方には、限定ポストカードをプレゼント。また、著者3名による書籍の魅力を直接体験できるリアルイベントを2025年12月6日（土）に開催いたします。

■蟻客（ぎきゃく）とは「アリの巣にすむお客さん」のこと

読み方は「ぎきゃく」です。アリの巣にすむお客さん、アリと共生する生物、好蟻性生物のことをいいます。たとえば、シジミチョウやハネカクシなどの生きもののことです。

蟻客は下記のような特徴をもっています。

■どんな写真集？

- アリの巣の中で攻撃をかわし、餌を奪い取る- アリが発する化学物質を盗聴する- 自らの化学物質でアリの行動を操作する

本書は、アリと蟻客300種以上を、世界中をめぐり15年以上かけて収集した写真集です。

餌をねだる、かすめる、与えあう、捕食に寄生、そっくりな擬態……。アリが社会をつくる昆虫だからこそ現れた「蟻客」の不思議が多数紹介されています。

世界初公開となる写真、新発見や新種（未記載種）、これまでカメラに捉えられてこなかった決定的瞬間が満載です。

TBS「クレイジー・ジャーニー」でも一部が紹介された撮影旅の裏側を語るコラムも必読です。

他では決して見られない世界初公開の写真を多数収録した、昆虫好きや奇書好きを圧倒する代えがたい一冊です。ぜひお手に取ってご覧ください。

■甲本ヒロト氏との特別対談が実現！

クサアリの行列のケシキスイ糞で育ちツムギアリの巣に侵入するハナムグリグンタイアリ属の行列のエンマムシナベブタアリに擬態するクモとツノゼミ

本書の発売を記念して、昆虫好きとして知られる甲本ヒロト氏との対談を行ないました。

ダ・ヴィンチwebにて本日公開！ どうぞお見逃しなく！

https://ddnavi.com/article/1304531/a/

■発売記念イベント2025年12月6日（土）開催！ チケット発売中！

本書の刊行を記念し、2025年12月6日（土）に著者3名が登場するリアルイベントを開催します。チケットは下記よりご確認ください。この機会をお見逃しなく！

出演者：小松貴、島田拓、丸山宗利

開催日時：2025年12月6日（土）

（1）午前の部｜11:00～12:00

（2）午後の部｜14:00～15:00

※終了後、サインお渡し会を実施します。

会場：ところざわサクラタウン ホールB

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目31番地3

発売記念イベントの詳細・チケット購入はこちら

https://yomeruba.com/campaign/event/entry-93185.html

■購入特典（ポストカードセット）付き商品はこちらから！

Amazon購入特典と昆虫専門店購入特典の計2種をご用意しました。どちらもポストカード5枚1セットで、それぞれデザインが異なります。

＜Amazon特典＞

特典：ポストカード5枚付き

https://amzn.asia/d/cBSfAek

＜各昆虫専門店特典＞

うみねこ博物堂：http://hakubutsudo.shop-pro.jp/?pid=188454898

むし社：https://www.mushi-sha.co.jp/

昆虫文献 六本脚：http://kawamo.co.jp/roppon-ashi/sub2028.html#1

▶著者プロフィール

小松 貴（こまつ・たかし）

昆虫学者。1982年生まれ。専門は好蟻性昆虫。信州大学大学院総合工学系研究科山岳地域環境科学専攻・博士課程修了。博士（理学）。2016年より九州大学熱帯農学研究センターにて日本学術振興会特別研究員PD。2017年より国立科学博物館にて協力研究員を経て、現在在野。

著作に『裏山の奇人‐野にたゆたう博物学』（東海大学出版部）、『陸の深海生物‐日本の地下に住む生き物』（文一総合出版）、『昆虫学者はやめられない』『怪虫ざんまい‐昆虫学者は今日も挙動不審‐』（ともに新潮社）など多数。

X：https://x.com/stylogaster1

島田 拓（しまだ・たく）

子どものころからの動物、昆虫好きが高じて、大人になってからはペットショップや動物園に勤務後、2001年にアリ通販専門店「AntRoom」を開業。アリ探求家として、日本をはじめ世界を旅してアリを探している。

著書に『アリのかぞく（かがくのとも絵本）』（共著、福音館書店）、『アリの巣のお客さん』『アリのくらしに大接近』（共著、あかね書房）、『アリとくらすむし』（ポプラ社）、『アリの巣の生きもの図鑑』（共著、東海大学出版会）など多数。

X：https://x.com/antroom_taku

丸山 宗利（まるやま・むねとし）

1974年東京都出身。昆虫学者。北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。博士（農学）。国立科学博物館、フィールド自然史博物館（シカゴ）研究員を経て2008年より九州大学総合研究博物館助教、2017年より准教授。アリと共生する昆虫を専門とし、国内外で数々の新種を発見。より簡易な深度合成写真撮影法を考案し、研究のかたわら、さまざまな昆虫の撮影を行う。

『角川の集める図鑑 GET! 昆虫』、『驚異の標本箱‐昆虫‐』『神秘の標本箱‐昆虫‐』（ともにKADOKAWA）など監著書多数。2024年「動物学教育賞」を受賞。

X：https://x.com/dantyutei

▶書誌情報

『蟻客 アリと共に生きる虫たち』

著者：小松貴、島田拓、丸山宗利

発売日：2025年11月19日（水）

定価：6,050円（本体5,500円＋税）

仕様：A4変形判／上製／オールカラー／216頁

ISBN：978-4-04-116104-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/general/book/322412000697.html)

