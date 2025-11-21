ニューライフニューデザイン株式会社（和歌山県白浜町）は、最新の Windows 11 を搭載したミニPCと、Windows 11 DSP 版パッケージ（全5種類）を特別価格にて販売開始いたします。ミニPCは在庫処分企画として《60台限定・半額》での提供となり、Windows 11 DSP 版ライセンスは Amazon ブラックフライデーに合わせ、より導入しやすい価格で販売いたします。

① 最新Windows 11搭載ミニPC｜60台限定・50％オフ

コンパクトながら多用途に対応できるミニPC (MINISFORUM TH80 : Core i7-11800H/16GB/500GB)を、在庫処分企画として特別価格で販売いたします。テレワーク、学習用途、動画鑑賞、小規模オフィスでの利用など、幅広いシーンでご活用いただけます。▼ ミニPC（特別価格）販売ページ（Amazon）https://www.amazon.co.jp/dp/B09RSHJGZP※限定数のため、予定台数に到達次第販売終了となります。※半額にするため、[ □ 50% OFFクーポンの適用 ] をチェックしてください。※最新の Windows 11 Pro（25H2）をインストールし、Windows Update を適用した最新の状態でお届けいたします。そのため、発送までに 4～5 日ほどお時間をいただいております。

② Windows 11 DSP版 (Pro/Home/Mac Parallels)｜ブラックフライデー特価で提供

Windows 10 から最新 OS の Windows 11 へ移行したい方、自作 PC ユーザー、そして Windows 11 を新たに導入したい方に向けて、5 種類の DSP パッケージをブラックフライデーならではの“最大 26％ OFF”の特別価格で販売しております。

https://www.amazon.co.jp/NewLife-NewDesing-Pro-USB-%E3%80%90Windows11-DSP%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88/dp/B0F4Q69SZG/

会社概要

会社名：ニューライフニューデザイン株式会社（NewLife NewDesign）所在地：和歌山県西牟婁郡白浜町2927-1435代表者：代表取締役 瀬川 正博事業：ソフトウェア販売、小型PC-OEM販売、ワンボードコンピューターのシステム販売

https://www.linkedin.com/in/masahiro-segawa/