寝具ブランド「雲のやすらぎプレミアム」シリーズを展開する株式会社ロッピングライフ（本社：東京都港区）は、2025年11月21日（金）より期間限定で「ブラックフライデーキャンペーン」を開催いたします。対象のマットレス・シーツセット・マットレスカバーセットが特別クーポンコード【black10】を入力すると『全品10％OFF』となる特別キャンペーンです。

心と体を解きほぐす“極上の眠り”をお届けするマットレスシリーズから、一年に一度の特別な機会――ブラックフライデーキャンペーンを開催します。期間中は、腰や肩への負担を軽減し、包み込むような寝心地を叶える「雲のやすらぎプレミアムマットレスII」をはじめとする「雲のやすらぎプレミアムシリーズ」のマットレス（三つ折りマットレス/マットレス/マットレスモデル３R）・敷布団の単品やマットレスにピタッとフィットし、とろみ質感の「シーツセット」さらに、通気性と快適さを両立した「マットレスカバーセット」などの人気セットも特別価格でお求めいただけます。冬の夜長を、よりあたたかく、よりやさしく過ごしていただくための期間限定キャンペーンです。ぜひこの機会にお試しください。

■キャンペーン概要

キャンペーン名： ブラックフライデーキャンペーン実施期間： 2025年11月21日（金）12:00 ～ 12月1日（月）12：00まで対象商品： ・各種マットレス単品（マットレス/マットレスII/マットレスモデル３R/三つ折りマットレス）・敷布団 ・各種マットレスシーツセット ・マットレスカバーセット（マットレス/マットレスIIのみ）特典内容： 対象商品10％OFFクーポンコード「balack10」販売サイト： 公式通販サイト「雲のやすらぎ」https://ichiban-boshi.com/shop/pages/blackfriday

■会社概要

会社名：株式会社ロッピングライフ所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー5階代表者：代表取締役社長 中村 雪浩事業内容：・テレビ、カタログ、インターネット等による通信販売事業・テレビ通販番組の企画及び制作・テレビ朝日の番組関連グッズの販売・商品の企画開発公式サイト：https://ichiban-boshi.com