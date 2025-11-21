株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、東京都新宿区高田馬場に「カラオケBanBan高田馬場店」を2025年11月21日（金）にグランドオープンいたします。

【高田馬場駅徒歩圏内に新宿区５店舗目の出店！アクセス抜群！】

積極出店をつづける「カラオケBanBan」として、東京都新宿区で５店舗目となる新店舗をオープンいたします。本店舗は、JR山手線、西武新宿線、東京メトロ東西線の3路線が利用できる高田馬場駅から徒歩圏内というアクセス抜群の立地にあり、快適にご利用いただけます。

【オープンキャンペーン開催！】

11月21日(金)～11月27日(木)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大画面+プロジェクター設置のルームを完備！】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入 ：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大型ルーム完備 ：最大20名様までご利用可能な大型ルームをご用意しています。カラオケはもちろん、リモートワークでの活用、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会、二次会、歓送迎会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan高田馬場店」概要】

●住所: 東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル B1F ●アクセス: JR高田馬場駅 徒歩2分 ●営業時間: 10時～翌6時●部屋数 : 20部屋 ●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/538.html●電子マネーQRコード決済:対応