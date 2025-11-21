World Road株式会社は、岡山大学と連携し、学生たちが未来に描いた「夢物語」約70点を集めた展示会を岡山大学図書館にて開催しています。さらに、展示最終日となる2025年11月24日（月・祝）には、俳優・モデルの石田ニコルさんをゲストに迎えたスペシャルトークショーを実施します。

未来を担う若者の熱い想い

岡山大学は、令和6年度文部科学省の補助事業「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」の採択を受け、多文化共修プログラムを実施しています。そのプログラムの一環としてサステナビリティリーダーの養成を目指し、教養教育科目『地球社会の課題解決を仕事に ― 世界の次世代リーダーから学ぶキャリア ―』が開講されました。World Road株式会社代表の市川がゲスト講師としても参画し、学生たちが海外のグローバルリーダーとの対話を通じて自分の夢と社会の未来を結びつける機会を創出しました。この特別授業を通じて学生たちが制作した約70点の「夢へのストーリー」は、10月22日から11月24日まで岡山大学図書館にて「岡大生の夢」として展示されています。

石田ニコルさんと「夢」を語り合うトークショー

展示の最終日である11月24日（月・祝）には、岡山大学にてスペシャルトークショーを開催します。ゲストには、2021年にOne Young Worldミュンヘンサミットに参加された俳優・モデルの石田ニコルさんをお迎えします。サミットに参加した経験を持つ石田ニコルさんと、今月One Young World ミュンヘンサミットに岡山大学並びに岡山県の代表として派遣した大学生及び高校生が登壇し、クロストークを行います。夢をキャリアとして実現するためのヒントや、一歩を踏み出すための情熱に触れる貴重な機会となりますので、ぜひ当日の取材・報道にご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。

ゲストプロフィール

石田ニコル、1990年生まれ。モデル業に加え、映画やドラマ、ミュージカル俳優としても活躍。ダイビング、スキンダイビングのライセンスを取得し、サンゴの保護活動などにも取り組む。2024年に「日本フェムテック協会認定資格2級」、2025年に「メディカルアロマインストラクター」の資格を取得し、女性のウェルネスに関する情報を積極的に学び、発信している。

イベント概要

【日時】2025年11月24日（月・祝）13:00～14:30 （開場 12:30 ）【会場】岡山大学 津島キャンパス 共育共創コモンズ（OUX） （岡山県岡山市北区津島中3丁目1-1）【プログラム（予定）】13:00 オープニング13:05～13:15 教養教育科目「地球社会の課題解決を仕事に」実施報告13:15～13:35 One Young World サミット参加報告13:35～14:00 岡山大学×石田ニコルさんクロストーク14:00～14:30 夢とキャリアのリアル座談会【ゲスト】石田ニコルさん（俳優・モデル）【参加費】無料【言語】日本語【申込方法】以下のURLからお申し込みください（事前申し込み優先） https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5QPFRX-Yc5Vz7bnwcZKJJJxNx-xte0CHFVo2pGe2Osd25Ag/viewform【定員】200人 【対象】大学生・大学教職員、高校生、一般の方【主催】岡山大学グローバルエンゲージメントセンター【協力】World Road Inc.、株式会社アミューズコミュニケーションデザイン※受付は共育共創コモンズで行います。当日取材にお越しの方は、まず受付へお越しください。12：50以降入場可能となります。また、石田ニコルさんに個別取材をご希望の場合は、媒体名及び質問リストを前日までにご提出ください。【本件に関するお問い合わせ先】（主催に準ずる）岡山大学グローバルエンゲージメントセンターE-mail: ougeo@adm.okayama-u.ac.jpTel: 086-251-7036

展示詳細

【場所】岡山大学図書館 中央図書館 本館 2階 ムラタアカデミア【期間】2025年10月22日～11月24日※図書館の開館時間は、以下のリンクでご確認ください。https://webcat.lib.okayama-u.ac.jp/drupal/ja/library_calendar/annual/1/25

会社概要

- 企業名：World Road株式会社- 所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 髙木ビル- 代表者：市川太一- E-Mail：info@worldroad.org- URL：http://www.worldroad.org/- 【CSO/サステナビリティ推進代行】サービスページ：https://www.worldroad.org/cso- 【世界196カ国+の夢を知る・World of Story -WE HAVE A DREAM-】 https://worldofstory.worldroad.org/ja/