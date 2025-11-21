株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、静岡県菊川市のふるさと納税協賛事業社として返礼品の提供を開始しました。

当社製品の一部は、静岡県菊川市にある自社工場において製造をしています。菊川市で製造された製品は、全国の皆さまに長年ご支持いただいているロングセラー商品であり、品質へのこだわりが詰まっています。返礼品には、デスクトレーや、ファイル、クリヤーケースなど、様々な種類を提供しております。ふるさと納税ポータルサイトを通じて寄附申し込みが可能です。返礼品詳細は各サイト内の返礼品ページをご覧ください。

■返礼品のご紹介

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931